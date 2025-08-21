Un tată a crezut că a găsit soluţia perfectă ca să nu-şi lase copiii în maşină, în timp ce merge la cumpărături. A lăsat timp de o oră două fetiţe, de 9 şi 5 ani, singure, la un ştrand din Alexandria. Speriate, copilele care nici nu ştiau să înoate, au început să plângă, moment în care angajaţii ştrandului au observat că nu sunt însoţite de nici un adult.

Cele două fetițe de 5 și 9 ani au fost abandonate de tatăl lor la un ștrand din Alexandria, timp de mai bine de o oră.

În timp ce acestea erau singure, tatăl lor a plecat la magazin pentru a face cumpărături. Angajații piscinei au dat seama de ce se întâmplă în momentul în care le-au auzit pe cele două minore plângând. Au încercat să le liniștească și au chemat chiar un echipaj de poliție, care a vorbit cu cele două fetițe și a încercat să dea de urma părinților.

Între timp, și-a făcut apariția la piscină și tatăl lor, și pentru că și-a lăsat copilele singure, mai ales într-o piscină, având în vedere că acestea nu știau să înoate, bărbatul a fost sancționat cu o amendă de poliție.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰