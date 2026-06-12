Autoritățile din comuna Bisoca, județul Buzău, sunt în alertă după ce un urs a pătruns în opt locuințe. Cel mai recent incident a avut loc în noaptea de joi spre vineri, când animalul a intrat într-o casă în care se afla o femeie în vârstă. Deși majoritatea imobilelor vizitate de urs erau nelocuite, localnicii spun că situația a devenit periculoasă.

Un urs a devastat 8 case dintr-o comună din Buzău. Localnicii, terorizaţi: "A căutat inclusiv la frigider" - Facebook

Joi noapte, ursul a pătruns într-o casă locuită, însă, din fericire, proprietara se afla într-o altă cameră.

"În ultimele două săptămâni, ursul a devastat 8 case, 7 case au fost nelocuite, dar azi-noapte a intrat într-o casă unde locuia o bătrână. Femeia a dormit în bucătărie, iar ursul a intrat în casă. Când s-a dus dimineaţă, a găsit casa devastată. A căutat inclusiv la frigider, a intrat în case, nu a mai nimerit pe unde să iasă şi a făcut prăpăd. Suntem acolo cu doctor veterinar, cu jandarmi, cu vânători, ursul nu mai este pe aici. S-a întâmplat în satul Pleşi, o zonă de munte cu case răsfirate", a declarat pentru AGERPRES, primarul comunei Bisoca, Florin Stemate.

De altfel, locuitorii din zona satului Pleşi solicită ajutorul autorităţilor după ce locuinţele au fost devastate de animalele sălbatice.

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"S-au luat de demolat case nelocuibile. Avem să trăim peste ceva timp numai prin poduri. Viaţa noastră este în pericol, nu ne mai putem deplasa cu animale la păşunat să le strângem hrană pentru iarnă, nici pomeneală. Autorităţile să ia măsuri, noi nu avem nici o siguranţă, am ajuns la capătul puterilor oamenii buni", a scris pe Facebook, localnica Finuţa Bontea.

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Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău a confirmat pentru AGERPRES faptul că la faţa locului s-a deplasat o echipă de jandarmi, după ce instituţia a fost sesizată despre prezenţa unui urs în satul Pleşi din comuna Bisoca.