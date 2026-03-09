Pericol pe DN1, cea mai aglomerată şosea din ţară. La Comarnic, un zid de sprijin riscă să se prăbuşească în orice moment. E ciuruit, iar bucăţi din construcţie au luat-o la vale. Şi cum nu era deja gravă situaţia, fix deasupra lui sunt ridicate un bloc şi un hotel. Pe hârtie, autorităţile au găsit soluţia. Banii le lipsesc.

Zidul de sprijin stă mai mult din inerţie, înclinat spre şosea. Ca un crater, crăpat din loc în loc, cu bucăţi mari desprinse. Deasupra lui sunt un bloc și o vilă. Iar o eventuală surpare de teren ar pune în pericol atât aceste imobile, cât și circulația pe şoseaua deja extrem de aglomerată.

"Structura zidului este grav afectată pe o lungime de aproximativ 60 de metri, iar frontul de surpătură este la 3 metri de singura bandă de urcare de pe DN1 pe Valea Prahovei. Singura intervenţie a autorităţilor în teren a fost să monteze indicatoare care să îi avertizeze pe şoferi, dar şi pe trecători, asupra pericolului iminent", explică Claudiu Loghin, reporter Observator.

"Să nu cadă bolovanii ăia în cap. Îţi vine un pietroi d-ăla în cap, nu te mai scoli", explică o femeie.

Dărâmarea structurii compromise și ridicarea unui nou zid e obligația CNAIR, administratorul DN1. Doar că... bugetul le pune piedică.

"Este clar că e nevoie de o intervenţie. Noi avem deja realizată proiectarea şi am emis autorizaţia de construire, aşteptăm să primim finanţarea. Suma nu este foarte mare, este vorba de 1.500.000 lei, fără TVA, iar lucrările ar dura undeva la şase luni", explică Alin Șerbanescu, purtător de cuvânt CNAIR.

"Oricând există un pericol să cadă. În 2024 s-a emis de către Primăria Comarnic pentru CNAIR un certificat de urbanism, apoi în 2025 a fost emisă autorizaţia de construire pentru acest zid şi asteptăm să înceapă execuţia", a explicat Mihai Savu, viceprimar Comarnic.

Lucrările la zidul de la Comarnic trebuie începute până pe 24 aprilie 2026, potrivit autorizației de construcție emise de autoritățile locale. Iar totul să fie gata în cel mult un an.

