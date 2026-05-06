Video Urmărire ca-n filme la Craiova. Un şofer beat a acroşat mai multe maşini, în timp ce fugea de poliţie

O cursă nebună, iniţiată de un şofer beat care a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor s-a terminat cu mai multe maşini distruse şi un poliţist rănit, dus la spital. S-a întâmplat în această dimineaţă, la Craiova. 

de Cătălina Osman

la 06.05.2026 , 14:12
Totul a început după ce un autoturism a acroșat o mașină parcată și şoferul nu a oprit la semnalele agenţilor. Mai multe echipaje de poliţişti şi jandarmi au plecat în urmărire. La un moment dat şoferul fugar a acroşat autospeciala de poliție dar şi un TIR tras pe marginea drumului.

Când s-au văzut blocaţi, bărbatul de la volan şi pasagerul din maşină au încercat să fugă. Poliţiştii care i-au prins spun că amândoi miroseau a alcool. De altfel, la testare, s-a dovedit că pasagerul  avea o alcoolemie de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat. Şoferul a refuzat atât etilotestul, cât și recoltarea probelor biologice.

"Întrucât şoferul autoturismului nu s-a conformat semnalelor acustice şi luminoase folosite de poliţişti, a fost solicitat sprijin, iar pe strada Calea Severinului autoturismul urmărit a fost interceptat de o altă autospecială de poliţie, în care se aflau un poliţist din cadrul Secţiei 5 Poliţie Craiova şi un jandarm din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova. Nici de această dată autoturismul urmărit nu s-a conformat, moment în care a acroşat frontal autospeciala de poliţie, fiind ulterior proiectat într-un autovehicul parcat", au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

După impact, şoferul şi pasagerul au coborât din maşină şi au încercat să fugă, fiind prinşi de poliţişti.

"Întrucât aceştia emanau halenă alcoolică, le-a fost solicitată testarea cu aparatul etilotest, rezultatul înregistrat fiind de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul pasagerului, un bărbat, de 47 de ani, din judeţul Caraş-Severin, conducătorul auto, un bărbat, de 43 de ani, din oraşul Filiaşi, refuzând testarea şi recoltarea mostrelor biologice", au mai transmis poliţiştii.

De asemenea, în urma evenimentului rutier, un poliţist din cadrul Secţiei 5 Poliţie Craiova, în vârstă de 27 de ani a fost rănit şi a avut nevoie de îngrijiri medicale

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.

