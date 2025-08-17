Antena Meniu Search
Video Vacanță cu peripeții pentru Elena Udrea: întâlnire neașteptată cu un urs

Au fost momente de panică pentru Elena Udrea şi familia ei. În timpul unei vacanţe la Sinaia, fostul ministru al Turismului, soţul şi fiica lor au dat nas în nas cu un urs.

de Redactia Observator

la 17.08.2025 , 14:18

Elena Udrea a povestit despre momentele terifiante într-o postare pe Facebook. Totul s-a întâmplat pe proprietatea situată la 1.600 de metri altitudine, acolo unde erau cazaţi. Animalul sălbatic şi-a făcut apariţia la cabană, iar cel care i-a salvat a fost Igor, un câine de doar 8 luni, care a reuşit să alunge pericolul, astfel că totul s-a încheiat cu bine, iar familia a rămas... doar cu o sperietură!

Vă reamintim, Elena Udrea a fost eliberată din închisoare în urmă cu o lună, iar de atunci, a revenit la activităţile de care îi era cel mai dor - ieşirile cu familia şi vacanţele. 

