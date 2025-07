Nici n-a trecut vacanţa de vară, iar gândul ne fuge deja la concediile din iarnă. De ce graba? Pentru reduceri şi oferte early booking.

Cine îşi rezervă acum o vacanţă pentru sezonul rece, plăteşte cu siguranţă cu 30% mai puţin pentru un pachet turistic. Printre destinaţiile preferate de români pentru iarna viitoare se numără insulele din Oceanul Indian, destinaţiile de ski sau chiar Laponia.

Vacanţele de iarnă, plătite înainte de majorarea TVA

"Avem America pe hartă şi Dubai. Am prins bilete la preţuri foarte accesibile. Sunt foarte pentru planificarea din timp!", spune un turist.

La frig sau la căldură, ofertele pentru Crăciun şi Revelion se vând ca pâinea caldă. Şi pachetele pentru ianuarie se rezervă de pe acum.

"Noi am observat rezervări imediat după Paşte pentru Crăciun şi Revelion. Un preţ sigur, pe care ei şi-l securizează în momentul în care fac rezervarea, un preţ pe care se pot baza acum în contextul bugetului pe care îl au. Pentru Revelion, preţurile pleacă de la 1500 de euro pentru 7 nopţi de cazare în Madeira sau în Dubai, dar pachete pentru destinaţii cum ar fi Cuba, Mexic, Oceanul Indian pleacă de undeva de la 2000 de euro de persoană", a declarat Raluca Barbu, director de marketing agenţie de turism.

"Cu cât iei mai repede, cu atâta e mai convenabil! Mi-am propus să merg în Malaga, că-i timp frumos!", spune un turist.

Ca să facă faţă cererii, agenţiile au suplimentat numărul de chartere în destinaţii cheie pentru români.

"Oman este cea mai apropiată destinaţie exotică de România, la 6 ore de zbor direct preţurile încep de la 799 euro de persoană pentru 7 nopţi cu all inclusive la un hotel de 4 stele. Rovaniemi, vom avea de data aceasta zbor şi din Cluj şi din Timişoara tarifele încep de la 1500 de euro de persoană", a declarat Cosmin Marinoff, director general Agenţie de Turism.

"Să iei din timp - trei, patru luni cred că e cel mai bine! Am făcut o simulare chiar acum, în luna iulie şi am văzut că preţurile sunt ok", spune un alt client.

Şi în destinaţiile autohtone românii au început deja să-şi rezerve sărbătorile. Preţurile sunt cu până la 40% mai avantajoase cu early booking.

De exemplu, doi adulţi şi un copil care plănuiesc să-l aştepte pe Moş Crăciun într-un hotel de patru stele din Poiana Braşov, plătesc pentru 3 nopţi în jur de 3500 de lei.

