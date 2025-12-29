Cererea pentru prețuri mai accesibile rămâne ridicată, nu doar la apartamente, ci și la alte categorii, inclusiv vacanțe. Singura opțiune este ca oamenii să caute din timp și temeinic variante cât mai accesibile.

În 2026, ideal este să călătorim smart. Asta înseamnă să găsim alternative mai ieftine pentru destinaţiile deja foarte cunoscute şi apreciate.

București, noua destinație preferată a turiștilor europeni

Prima variantă este să redescoperim propria Capitală care, mai nou, este recomandată de unele site-uri drept opţiunea înlocuitoare pentru Praga. Cu o arhitectură impresionantă, mâncare tradiţională şi internaţională delicioasă dar şi cu viaţă de noapte animată, Bucureşti este una dintre cele mai vizitate capitale europene. Şi dacă străinii ştiu asta, e momentul s-o aflăm şi noi.

Mykonos, Tirana, Sofia, destinații de top la prețuri mai mici

Faimoasa insulă a distracţiei şi luxului, Mykonos, are şi ea alternativa ei mai ieftină: oraşul Batumi, din Georgia, care oferă plaje cu nisip fin şi viaţă de noapte la preţuri mult mai mici decât în insulele greceşti.

O altă destinaţie pe care ar trebui să o notăm pe listă pentru 2026 este Tirana, capitala Albaniei, dar şi centrul industrial și cultural al ţării. Un rai culinar, unde toată istoria şi geografia se regăsesc în preparatele delicioase.

Atrage atenţia şi capitala Bulgariei, Sofia. Cu un amestec de istorie, gustări delicioase şi clădiri impresionante, este un oraș european clasic cu străduţe numai bune de explorat şi preţuri accesibile.

Şi Varşovia, capitala Poloniei câştigă tot mai mult teren în topul preferinţelor iubitorilor de călătorii. Cu o istorie fascinantă în spate dar şi cu numeroase atracţii culturale, este varianta ideală de tradiţie şi modernitate.

Pentru destinațiile exotice, Sri Lanka devine alternativa pentru Thailanda. Un zbor în august din Bucureşti către Bangkok, în Thailanda, poate fi mai scump şi cu 400 de euro de persoană. Sigur, Thailanda este superbă, dar şi Sri Lanka oferă plaje ca în filme şi natură luxuriantă.

