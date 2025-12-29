Nu-i iarnă fără zăpadă şi nici vacanţă de Crăciun fără distracţie pe pârtie. În staţiunea Azuga, însă, ninsoarea a lipsit cu desăvârşire. Zăpada artificială a alinat turiştii dornici de puţină adrenalină pe pârtie. Mai norocoşi, însă, au fost turiştii care au ales staţiunea Voina din Argeş. Zăpada a umplut derdeluşul de sănii.

Azuga este una din stațiunile montane din centrul țării în care se poate schia, în vacanța de Crăciun. Pârtiile deschise sunt Sorica Începători - lungă de 100 de metri și Cazacu Începători - lungă de 70 de metri, ambele cu câte o bandă pentru schiorii care abia acum fac cunoştinţă cu pârtia.

Aşa arată începutul chinuit al sezonului sporturilor de iarnă, într-o perioadă lipsită de ninsori naturale. Utilaje pentru bătătorit zăpada, utilaje pentru produs zăpada artificială, ceva zăpadă artficială pe prima sută de metri de pârtie deschisă, bucuria sporturilor de iarnă e însă cea din perioadele din plin sezon, cu sufiecient de multă zăpadă naturală pe pârtie.

"Sincer, nu este cum ne-am dorit, dar am văzut pe meteo că o să vină zăpadă, va fi frig, vor face zăpadă artificială și sincer până la finalul anului vom schia de sus", spune Dominic Marcu, instructor de schi.

Chiar şi cu puţină zăpadă, turiştii au profitat de fiecare secundă de distracţie.

"Suntem din India, e a doua oară când venim aici. Ne aşteptam la mai multă zăpadă. Anul acesta am venit cam devreme, dar pentru copilul meu înseamnă bucurie", spun turişti veniţi din India.

În judeţul Argeş, însă, a nins ca-n poveşti, iar zăpada a adus şi poftă de săniuş. Un deal din zona Voina s-a transformat în derdeluş, iar cei mici au profitat din plin.

Zona de nord a județului Argeș este, însă, sub cod roșu de vreme rea astfel că salvatorii montani sunt permanent în alertă.

"Vom avea în zona montană vânt puternic, temperaturi foarte scăzute, ceață, vizibilitate redusă. Recomandăm tuturor turiștilor să rămână în zona cabanelor", spune Cristian Toma, director Salvamont Argeş.

Zilele următoare, şi în special de Anul Nou, este de aşteptat ca valul de turişti să crească.

