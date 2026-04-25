Val de reclamaţii, în ultimul an, la Inspectoratul Școlar Timiş. Nu pentru că ar fi mai multe probleme decât de obicei, ci pentru că petiţiile se scriu mult mai uşor cu ajutorul Inteligenţei Artificiale. Sunt bine structurate, dar adesea surprinzător de asemănătoare între ele. Chat GPT face comunicarea cu instituţiile publice mai uşoară, însă rezultatele nu sunt întotdeauna cele aşteptate.

"Sunt 55 de petiții în lucru și doar în cursul zilei de ieri sunt intrate 7 petiții", explică un funcționar.

Copleşiţi, aceşti funcţionari publici numără zilnic noi şi noi petiţii. La Inspectoratul Școlar Timiș, de vreun an de zile, s-a observat un nou tipar: vin tot mai multe mesaje bine structurate, scrise corect gramatical, dar mult prea asemănătoare.

Practic, cei care până acum nu ştiau cum să se plângă "oficial", au un ajutor de nădejde în Chat GPT.

Articolul continuă după reclamă

"O reclamație scrisă de mână înseamnă timp de gândire și o formulare atentă, iar asta uneori îi descurajează pe oameni. Cu inteligența artificială, același mesaj poate fi generat rapid și arată perfect. În acest context, tot mai multe cereri sunt redactate cu ajutorul inteligenței artificiale, semn că a devenit mai ușor să scriem un prompt și să apăsăm enter Doar că, odată ajunsă la instituții, diferența dintre cele două tipuri de texte dispare complet. Fiecare sesizare este analizată și trebuie să primească un răspuns oficial obligatoriu uman", relatează Iulia Pop, reporter Observator.

Deşi ne lasă impresia că stie tot, inteligenţa artificială are însă şi minusuri.

"Sunt la o asociaţie de voluntari şi facem cereri la universitate şi folosim AI destul de des. Ajută ca documentul să fie mult mai oficial, faci schiţa şi AI face aranjamentul", explică un tânăr.

Folosirea în exces a inteligentei artificiale vine cu un cost ascuns: atrofia cognitivă.

"Creierul funcționează ca un mușchi. Dacă delegăm formularea ideilor, argumentația și analiza către un algoritm, ne pierdem treptat capacitatea de a gândi critic și de a rezolva probleme pe cont propriu. Pericolul nu este că AI-ul devine prea inteligent, ci că noi devenim prea confortabili", explică Adina Burghel, psiholog.

Potrivit statisticilor, 6 din 10 români folosesc ocazional Inteligența Artificială.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu eliminarea bonusurilor în instituțiile de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰