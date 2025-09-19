Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Vape-ul cu canabis folosit de eleva din Iaşi, cumpărat de pe un site cu denumirea "În rucsacul meu"

O elevă de gimnaziu din Iaşi a ajuns la spital direct din clasă după ce ar fi consumat droguri. Se pare că ar fi făcut-o totuşi fără intenţie, ba chiar fără să ştie. Adolescentei i s-a făcut rău după ce ar fi tras dintr-un dispozitiv de tip vape, care ar fi conţinut aceste substanţe interzise, pe care l-ar fi luat de la o colegă. În şcoală a început o anchetă şi s-au făcut şi percheziţii care, din păcate, au avut un rezultat la fel de îngrijorător. 

de Adrian Obreja

la 19.09.2025 , 13:19

În momentul în care polițiștii au fost chemați la școală după ce a avut loc acest incident, aceștia i-au percheziționat pe mai mulți elevi și au găsit mai multe dispozitive electronice de fumat pe care le-au confiscat, la fel și pe cel de la care a pornit totul. 

Vorbim despre un dispozitiv care a fost cumpărat de pe un site și care se vindea sub sloganul "În rucsacul meu". În același timp, conducerea unității de Învățământ a declarat faptul că, în cursul anului trecut, au confiscat peste 10 astfel de dispozitive de la elevi, ceea ce este foarte îngrijorător. Practic, în școală gimnazială respectivă, o fată de clasa VII a fumat în toaleta unității de învățământ dintr-un astfel de dispozitiv, fără să știe ce conține.

Ţigara electronică conţinea canabis

Articolul continuă după reclamă

După ce a fumat, a fost anunțată de către eleva de clasa VIII care l-a adus în interiorul școlii că are marihuana. La câteva minute au început să apară și efectele specifice consumului de droguri, a început să vadă lucruri și să audă tot felul de lucruri, după care i s-a făcut rău, cu motiv pentru care conducerea unității a chemat ambulanța și a fost dusă de urgență la spital.

Acolo este internată și în acest moment, dar se află în afara oricărui pericol. Acum conducerea unității și Inspectoratul au pornit o anchetă, iar reprezentanții Inspectoratului Școlar susțin că elevii care au fost martori la acest incident, mai ales când a fost luată cu ambulanța eleva din clasa VII, vor fi conciliați la fel și părinții lor pentru a conștientiza ce înseamnă consumul de droguri. 

În paralel, dosarul deschis de polițiști a ajuns la procurorii pentru combaterea crimei organizate, pentru că acel dispozitiv conținea marihuana.

Adrian Obreja
Adrian Obreja Like
vape canabis iasi scoala
Înapoi la Homepage
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon?
Observator » Evenimente » Vape-ul cu canabis folosit de eleva din Iaşi, cumpărat de pe un site cu denumirea "În rucsacul meu"