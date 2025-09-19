O elevă de gimnaziu din Iaşi a ajuns la spital direct din clasă după ce ar fi consumat droguri. Se pare că ar fi făcut-o totuşi fără intenţie, ba chiar fără să ştie. Adolescentei i s-a făcut rău după ce ar fi tras dintr-un dispozitiv de tip vape, care ar fi conţinut aceste substanţe interzise, pe care l-ar fi luat de la o colegă. În şcoală a început o anchetă şi s-au făcut şi percheziţii care, din păcate, au avut un rezultat la fel de îngrijorător.

În momentul în care polițiștii au fost chemați la școală după ce a avut loc acest incident, aceștia i-au percheziționat pe mai mulți elevi și au găsit mai multe dispozitive electronice de fumat pe care le-au confiscat, la fel și pe cel de la care a pornit totul.

Vorbim despre un dispozitiv care a fost cumpărat de pe un site și care se vindea sub sloganul "În rucsacul meu". În același timp, conducerea unității de Învățământ a declarat faptul că, în cursul anului trecut, au confiscat peste 10 astfel de dispozitive de la elevi, ceea ce este foarte îngrijorător. Practic, în școală gimnazială respectivă, o fată de clasa VII a fumat în toaleta unității de învățământ dintr-un astfel de dispozitiv, fără să știe ce conține.

Ţigara electronică conţinea canabis

Articolul continuă după reclamă

După ce a fumat, a fost anunțată de către eleva de clasa VIII care l-a adus în interiorul școlii că are marihuana. La câteva minute au început să apară și efectele specifice consumului de droguri, a început să vadă lucruri și să audă tot felul de lucruri, după care i s-a făcut rău, cu motiv pentru care conducerea unității a chemat ambulanța și a fost dusă de urgență la spital.

Acolo este internată și în acest moment, dar se află în afara oricărui pericol. Acum conducerea unității și Inspectoratul au pornit o anchetă, iar reprezentanții Inspectoratului Școlar susțin că elevii care au fost martori la acest incident, mai ales când a fost luată cu ambulanța eleva din clasa VII, vor fi conciliați la fel și părinții lor pentru a conștientiza ce înseamnă consumul de droguri.

În paralel, dosarul deschis de polițiști a ajuns la procurorii pentru combaterea crimei organizate, pentru că acel dispozitiv conținea marihuana.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰