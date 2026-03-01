Vedete din România, prinse la mijloc în conflictul din Orientul Mijlociu

Mai multe vedete din România, aflate în vacanță în Emiratele Arabe Unite, au fost prinse fără voie în conflictul din Orientul Mijlociu, după ce SUA și Israelul au lansat, sâmbătă, o operațiune împotriva regimului iranian, iar Teheran a ripostat în Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit. Printre acestea se numără sorpana Irina Baianț, Anca Țurcașiu, Georgiana Lobonț și Andrei Gavril (GAMI) sau Bogdan de la Ploiești.

Aflată în Doha, soprana Irina Baianț se numără printre românii blocați. "Nu mi-am imaginat că voi scrie asta dintr-o cameră de hotel, într-o noapte în care cerul a sunat altfel decât l-am auzit vreodată. Sunt în Doha. M-a prins aici conflictul din zonă. Sirene, explozii în depărtare, mesaje de alertă. O noapte lungă. O noapte în care liniștea nu mai era liniște, ci o alegere. Când realitatea se comprimă în câteva ore, înțelegi altfel ce contează. Viața. Oamenii tăi. Respirația. Credința. Și mai înțelegi ceva: cât de mult avem nevoie unii de alții. De blândețe. De îngăduință. De iertare. De mai puțină grabă în a judeca și mai multă răbdare în a înțelege. În orele acelea, muzica a fost ancora mea de echilibru. Am pus căștile pe urechi. Am ascultat. Am cântat încet. Am respirat pe fraze muzicale. Și mintea s-a așezat. Muzica nu oprește un conflict, dar te ține întreg pe dinăuntru. Autoritățile locale și echipa mea gestionează situația, iar eu sunt în legătură permanentă cu ei și sunt în siguranță. În acest moment, spațiul aerian este închis, iar zborurile pot suferi modificări. Există incertitudini legate de întoarcere, însă va vom ține la curent cu toate modificările ce pot apărea. Experiența asta m-a schimbat. Nu dramatic. Ci profund. M-a făcut să să privesc totul altfel. Să cânt altfel. Să spun altfel povestea vieții. Scutul antiaerian a interceptat tot ce a fost lansat către oraș. Au fost în jur de o sută de rachete și drone, cu un punct maxim aproape de miezul nopții. Se vedeau pe cer ca niște artificii, doar că nu era sărbătoare. Fiecare interceptare însemna încă o respirație liniștită. Momentan așteptăm vești de la companiile aeriene. Toată lumea caută soluții să ne aducă acasă", a scris artista pe rețelele sociale.

"Dincolo de frică, a existat o revelație. Nu există scuturare mai mare de la viață decât aceea în care îți dai seama cât de fragil este totul și cât de prețios e ceea ce ai lăsat acasă. Țara noastră, pe care o criticăm adesea. Oamenii noștri. Libertatea de a ieși pe stradă fără să asculți cerul. Faptul că putem construi, schimba, crea. Am multe să vă povestesc când ajung acasă. Despre zgomot și despre liniște. Despre frică și despre credință. Despre cât de mult avem nevoie de iubire, de îngăduință, de iertare. Și despre cât de puțină răutate ne permitem, fără să realizăm ce dar e pacea. Să știți ca acasă la noi e un loc sigur în care avem libertatea de a ne reaminti că suntem oameni înainte de orice altceva, și putem celebra faptului că suntem împreună și că putem transforma orice experiență în lumină. Ne vedem acasă. Cu ochi mai limpezi. Nu am scris din panică. Am scris din iubire pentru tot ce mă așteaptă acasă. Vă iubesc. Ne vedem curând", a mai scris Irina Baianț.

Anca Țurcașiu, aflată în Emiratele Arabe

Aflată în Emiratele Arabe alături de iubitul său, Anca Țurcașiu a transmis și ea un mesaj de îngrijorare.

"Situația e foarte gravă. Noi trebuie să plecăm pe 3 martie prin Doha, unde e război, și nu știm, habar n-avem ce urmează să se întâmple. Cine ține pumnii să ajungem cu bine acasă. Vă pupăm. Mai stăm câteva zile aici, probabil. Am primit multe mesaje. Suntem îngrijorați foarte tare pentru cei care sunt aflați în zonele de conflict. Am mulți prieteni în Israel care sunt în adăposturi subterane de câteva ore bune. E îngrozitor ce se întâmplă​", a scris Anca Țurcașiu.

Georgiana Lobonț spune că familia ei a rămas blocată în Dubai.

"Din păcate, copiii și soțul sunt blocați momentan în Dubai. S-au anulat toate zborurile. Eu am plecat spre Germania aseară la eveniment, iar ei aveau zbor spre casă, dar s-a anulat. Sunt în siguranță la hotel, dar eu stau ca pe spini până îi văd ajunși în Cluj. Mulțumesc pentru grijă, să ne ajute Dumnezeu", a scris cântăreața pe rețelele de socializare.

Andrei Gavril, cunoscut sub pseudonimul GAMI, a rămas și el blocat în Dubai.

"Dragilor, info din Dubai. S-au anulat toate zborurile de pe toate aeroporturile, nu mai poate să plece nimeni de aici, nu mai poate să vină nimeni aici. Pe lângă asta, au dat cu bombe în Palm și în Dubai Marina, ceea ce mi se pare neașteptat, adică ne așteptam să dea doar baze militare, chestii, adică conflictul ăsta nu ne privește absolut deloc pe cei din Dubai. Eu am venit în vacanță aici și se pare că a devenit nasoală situația, ca să înțelegeți, noi am evacuat apartamentul în care suntem, ne-am luat cele mai importante chestii, sperăm să fim ok".

Și Bogdan de la Ploiești a fost prins la mijloc în conflict. "Au fost două bubuituri mari și cam asta a rămas pe cer… Ajută-ne, Doamne, să ajungem acasă.", a spus artistul.

Liviu Vârciu se află în Dubai. Artistul a scris pe pagina sa: "Sunt bine, stați liniștiți".

