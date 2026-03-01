Români blocați în Orientul Mijlociu. MAE: Înregistrarea este esențială. Consulatele nu pot interveni direct

MAE anunță că circa 1.000 de români sunt afectați de închiderea spațiului aerian în mai multe țări. Autoritățile fac apel la înregistrare consulară și respectarea instrucțiunilor locale și spun că nu se poate interveni direct.

Ministerul Afacerilor Externe anunță că un număr semnificativ de cetățeni români se află în zone afectate de închiderea spațiului aerian și de situația de securitate din regiune. Echipele consulare monitorizează permanent situația și mențin legătura cu persoanele care au solicitat sprijin.

„Sunt circumstanțe deosebite și un număr semnificativ de români se află în aceste circumstanțe. Colegii din direcția consulară a MAE, din echipele consulare din țările afectate, efectuează aceste operațiuni. Sunt aproximativ o mie, aparțin a trei categorii mari: cetățeni români aflați în tranzit în aeroporturi pe fondul închiderii spațiului aerian, turiști aflați în vizită sau în deplasări profesionale și rezidenți ai acestor țări care au luat legătura cu autoritățile consulare române”, a declarat Andrei Țărnea, purtător de cuvânt MAE la Antena 3.

Consulatele oferă informații, dar nu pot interveni direct

Articolul continuă după reclamă

Autoritățile subliniază că activitatea consulară este limitată în principal la furnizarea de informații și asistență administrativă, iar capacitatea de intervenție directă este redusă.

„Capacitatea de acțiune a colegilor din consulatele României, unde lucrează 1–2 persoane, este în primul rând legată de accesul la informație, de drepturile cetățenilor și de posibilitatea întoarcerii în țară. Consulatele nu au instrumente prin care să intervină efectiv și, în general, activitatea consulară nu permite intervenții în cazuri individuale”, mai spune purtătorul de cuvânt MAE.

Oficialii atrag atenția că înregistrarea la misiunile diplomatice este crucială pentru organizarea eventualelor operațiuni de repatriere sau pentru transmiterea rapidă a informațiilor.

„Este esențială înregistrarea. Nu este un lucru întâmplător. Colegii noștri din misiunile diplomatice primesc sute de telefoane pe zi și pun accent pe acest aspect. Reamintim cetățenilor să transmită datele lor pentru a putea fi contactați atunci când condițiile vor permite reluarea zborurilor sau organizarea unor operațiuni de repatriere”.

Românii, sfătuiți să respecte instrucțiunile autorităților locale

Ministerul recomandă cetățenilor să urmeze cu strictețe indicațiile autorităților din țările în care se află, în special în ceea ce privește siguranța personală.

„Cetățenii români aflați în aceste circumstanțe absolut dramatice sunt rugați să asculte instrucțiunile date de autoritățile țărilor de reședință. Acestea pot indica adăposturile disponibile, condițiile de siguranță și momentele în care deplasarea este permisă. Recomandarea noastră este limitarea deplasărilor la strictul necesar.”

Potrivit MAE, numărul solicitărilor de asistență rămâne ridicat, iar o parte dintre cetățeni au fost îndrumați să ia legătura direct cu operatorii de transport sau agențiile de turism.

„Numărul este relativ constant, sute de persoane care au cerut sprijin de repatriere sau asistență în diverse circumstanțe. O parte dintre ei au fost îndrumați să contacteze liniile aeriene sau agențiile de turism. Autoritățile unor state din regiune, de exemplu Emiratele Arabe Unite, au decis prelungirea rezervărilor de hotel și acoperirea costurilor pentru o parte dintre cetățeni.”

Oficialii precizează că măsurile nu vizează doar românii, ci zeci de mii de cetățeni europeni și din alte state rămași blocați în zonă.

MAE: Nu există români răniți sau decedați

În prezent, autoritățile române nu au informații privind victime în rândul cetățenilor români, însă situația rămâne volatilă.

„În acest moment, din informațiile pe care le avem, nu există cetățeni români răniți sau decedați în acțiunile militare și nici persoane a căror viață să fie pusă iminent în pericol. Situația este însă fluidă și volatilă. Printre cei aflați în zonă sunt minori, persoane în vârstă și persoane cu probleme medicale, care reprezintă priorități pentru echipele consulare.”

Nivelul de alertă diferă de la o țară la alta, iar în multe cazuri spațiul aerian rămâne închis, ceea ce face imposibilă organizarea zborurilor.

„Nivelul de avertizare depinde de fiecare stat: în Iran este 9 din 9, iar în Israel 8 din 9. Pentru cele mai multe dintre țări, spațiul aerian este închis. Atâta timp cât acesta rămâne închis, pe fondul continuării operațiunilor militare, zboruri comerciale sau de repatriere nu sunt posibile.”, a mai declarat Andrei Țărnea, purtător de cuvânt MAE.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că războiul din Orientul Mijlociu se va extinde? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰