Duminică, mai multe şcoli, grădiniţe şi câteva spitale din Bucureşti au primit pe e-mail o ameninţare care anunţa un atac în dimineaţa următoare. După sesizare, poliţia şi serviciile competente au făcut verificări pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Verificări în şcolile din Capitală, după un e-mail cu ameninţări. Poliţia: Nu există indicii că ar fi reale - Shutterstock

Potrivit primelor date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliția Capitalei, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală. Totuși, autoritățile au tratat şi tratează sesizările cu maximă seriozitate şi au activat procedurile de verificare, potrivit unui comunicat de presă.

Mesajul care a declanșat alarma a fost trimis duminică seara către Inspectoratul Școlar al Sectorului 2. Expeditorul, semnat aparent "Angela", ar fi anunțat: "Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două Pistoale Beretta Px4 Storm… voi omorî cât mai mulți copii… când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni". Poliţia a fost alertată imediat.

Ca urmare a incidentului, inspectorul școlar al Sectorului 2 i-a îndemnat pe directorii unităților de învățământ să sesizeze Poliția ori de câte ori primesc amenințări la adresa elevilor sau a școlilor și a recomandat agenților de pază să nu permită intrarea în incintă a persoanelor străine până la clarificarea situației.

Articolul continuă după reclamă

Ce spune Poliţia Capitalei

Nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală, afirmă luni dimineața reprezentanții Poliției Capitalei, după ce mai multe școli și unități medicale ar fi primit pe email masaje de amenințare.

Poliția Capitalei anunță că duminică a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din municipiul București și unele unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare.

Au fost făcute imediat verificări. "Din primele date rezultate din verificarile preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală", transmit polițiștii.

Duminică seara, o persoană anonimă a trimis un email către Inspectoratul Școlar al Sectorului 2 în care amenință că luni dimineața va comite un masacru într-o școală din Capitală.

Mesaje similare în Mureş şi Prahova

Mesaje similare s-au primit la unităţi şcolare din judeţul Mureş şi la unităţi medicale din judeţul Prahova.

"La data de 21 septembrie, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a fost sesizat cu privire la faptul că două unităţi medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare. După sesizare, structurile competente au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei. Din primele date rezultate din verificarile preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală", au transmis, la rândul lor, reprezentanţii IPJ Prahova.

Şi Poliţia din Mureş anunţă că şi în acest judeţ s-au primit mesaje de ameninţare. "La data de 21 septembrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a fost sesizat cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ din judeţ au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare. După sesizare, structurile competente au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei", a transmis IPJ Mureş. Nici în judeţul Mureş "nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰