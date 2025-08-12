Incident grav la Oneşti, unde un bărbat, despre care se crede că ar fi fost sub influenţa drogurilor, a vandalizat sala de gimnastică "Nadia Comăneci". Poliţiştii l-au găsit în mijlocul sălii, cu o medalie la gât şi l-au reţinut.

Sala de Gimnastică "Nadia Comăneci" din Onești a fost vandalizată luni noapte de un bărbat suspectat că se afla sub influența substanțelor psihoactive. Agresorul a fost găsit de poliţie marţi dimineaţă în interiorul sălii, purtând la gât una dintre medaliile expuse.

"Bărbatul în vârstă de 37 de ani din Comăneşti ar fi intrat în sala de sport, căutând lucruri de valoare cu intenţia de a le sustrage", a declarat Angela Bertea, reporter Observator.

Conform Unu pe Trotuș, vitrina ce păstrează trofeul primit de Nadia Comăneci pentru cele trei titluri europene nu a suferit daune. În vitrina respectivă se mai află și alte obiecte importante, precum trofee legate de antrenoarea Maria Simionescu și de fostul președinte al Federației Române de Gimnastică, Nicolae Vieru.

Bărbatul a fost încătuşat pe loc iar poliţia a declanşat o anchetă pentru a afla cum a pătruns în clădire.

"Este posibil ca acesta să fie supus şi unei expertize psihiatrice pentru a se vedea dacă a avut discernământ în momentul comiterii faptei", a conchis Angela Bertea.

