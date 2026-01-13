Cel puţin 2.000 de oameni au fost ucişi în ultimele două săptămâni în timpul protestelor împotriva regimului iranian, înăbuşite cu violenţă de autorităţi. Ţara este de peste 100 de ore în blackout total.

Puţinele imagini care ajung la restul lumii arată sute de cadavre aşezate pe asfalt, în faţa morgilor. Statele Unite le-au cerut cetăţenilor americani să părăsească Iranul, iar Franţa a evacuat personalul diplomatic din Teheran.

La peste 3.000 de kilometri distanţă de ţara natală, iranienii stabiliţi aici urmăresc cu sufletul la gură protestele anti-sistem.

Shayan trăieşte în România de 27 de ani. A primit cetăţenie română, dar inima lui este acum pentru familia care a rămas în Iran, despre care nu mai are nicio veste.

Majoritatea imaginilor din Iran sunt greu de difuzat. Cele care au apărut în presa internaţională nu reprezintă nici 1% din drama care se desfăşoară acum acolo, anunţă Centrul pentru drepturile omului de la Teheran.

"Sentimentul iniţial este unul de durere, sentimentul imediat după este de datorie civică, de a dori să stau umăr la umăr cu compatrioţii mei în ţară şi să pot să mărşăluiesc cu ei spre libertate ca să putem scăpa de întunericul acesta care ne-a infestat ţara timp de 47 de ani", a explicat Shayan.

Opoziţia iraniană vorbeşte despre 12.000 de protestatari ucişi de autorităţi. Teheranul recunoaşte oficial puţin peste 2.000 de oameni morţi în timpul represiunilor.

"Dacă un regim se poate menține la putere doar prin forță, atunci este practic sfârșitul său. Cred că acum asistăm la ultimele zile și săptămâni ale acestui regim. În orice caz, nu are nicio legitimitate", a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

Teheranul dă vina pe provocările externe ale Israelului şi Statelor Unite.

"Suntem pregătiți pentru orice eventualitate. Dacă ei (Statele Unite sau Israelul - n.r.) vor să încerce din nou confruntarea militară pe care au încercat-o și au eșuat, suntem pregătiți", a declarat Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe.

Statele Unite au răspuns rapid. "Continuaţi protestele – preluaţi controlul asupra instituţiilor voastre! Ajutorul este pe drum!", le-a transmis Donald Trump iranienilor.

