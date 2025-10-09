Antena Meniu Search
Video "Vine de zici că pleacă". Un SUV din Bucureşti, implicat într-un accident, a devenit viral pe TikTok

Un Range Rover a stârnit amuzamentul bucureştenilor din zona Titan. Maşina părea că a fost implicată într-un accident destul de puternic, iar saşiul a fost deformat.

de Redactia Observator

la 09.10.2025 , 16:45
Puntea faţă, rămasă intactă în urma impactului, nu a suferit modificări, în timp ce putea spate a fost deformată şi astfel părea că maşina circulă "într-o parte". Imaginile au fost postate pe TikTok şi au devenit rapid virale. "Lăsând gluma la o parte.. Asa ceva chiar e imposibil.. Nu ai cum sa mergi frate cu asa ceva niciodată", a fost comentariul celui care a postat imaginile.

Comentariile nu au întârziat să apară. "Când ești bun și o ți numai în drift", "2 roti merg pe banda 3 si 2 roti merg pe banda 2", "Merge sa îi facă ITP ul" sau "Vine de zici ca pleacă", sunt doar câteva dintre reacţiile celor care au văzut imaginile.

