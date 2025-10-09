Un Range Rover a stârnit amuzamentul bucureştenilor din zona Titan. Maşina părea că a fost implicată într-un accident destul de puternic, iar saşiul a fost deformat.

- "Vine de zici că pleacă". Un SUV din Bucureşti, implicat într-un accident, a devenit viral pe TikTok - Captură TikTok

Puntea faţă, rămasă intactă în urma impactului, nu a suferit modificări, în timp ce putea spate a fost deformată şi astfel părea că maşina circulă "într-o parte". Imaginile au fost postate pe TikTok şi au devenit rapid virale. "Lăsând gluma la o parte.. Asa ceva chiar e imposibil.. Nu ai cum sa mergi frate cu asa ceva niciodată", a fost comentariul celui care a postat imaginile.

Comentariile nu au întârziat să apară. "Când ești bun și o ți numai în drift", "2 roti merg pe banda 3 si 2 roti merg pe banda 2", "Merge sa îi facă ITP ul" sau "Vine de zici ca pleacă", sunt doar câteva dintre reacţiile celor care au văzut imaginile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

