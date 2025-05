Mulţi dintre turiştii de la Poiana Braşov nu au plecat acasă fără să voteze. "Este ora 14 şi până la acest moment la secţia de votare amenajată, aici, în staţiunea Poiana Braşov au votat 300 de persoane. Potrivit conducerii, 60% sunt turişti", arată reporterul Observator.

După plimbări pe străzile fermecătoare, turiştii s-au înscris pe liste suplimentare pentru vot şi la Sibiu. "Am votat pe listele suplimentare, suntem în excursie în Sibiu şi am spus că este dreptul nostru să votăm. Pentru o România mai bună, am votat cu inima deschisă", spune un alegător.

Turiştii din Rarău s-au bucurat de răcoarea muntelui, dar nu au uitat că trebuie să plece acasă mai devreme ca să ajungă la urne.

La vot şi la grătare

La Iaşi, parcurile au fost pline. Grătarele au încins atmosfera, dar fumul lor nu a ascuns miza zilei.

Tânără: Înainte să vin aici am fost la vot.

Reporter: Sărbătoriţi practic votul astăzi.

Tânără: Am putea spune şi aşa.

Alegătorii care vor să voteze în alt oraş decât cel de domiciliu mai au puţin timp la dispoziţie. Pot să meargă la orice secţie, unde vor fi trecuţi pe liste suplimentare.

