Program meciuri play-off Europa League: PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, duel tare pe teren propriu 

Joi seara se joacă meciurile din prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Europa League.

PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, are un meci greu în Europa League - Profimedia

Atenţia microbiştilor români se va îndrepta, cel mai probabil, către PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu. După ce a trecut prin momente cumplite, din cauza tragediei din România, în care şi-au pierdut viaţa mai mulţi fani ai lui PAOK, gruparea din Salonic încearcă să-şi revină şi să dea o primă bătălie pentru calificarea în optimile de finală ale Europa League.

PAOK Salonic dă piept joi seara, de la ora 19.45, pe teren propriu, cu formaţia spaniolă Celta Vigo. Bookmakerii prevăd un duel echilibrat, chiar dacă PAOK are mari probleme de efectiv şi trebuie să treacă şi peste semi-eşecul din weekend, din campionat, 0-0, pe teren propriu, cu AEK Atena, meci în care PAOK a ratat un penalty, prin Giakoumakis.

Program meciuri Europa League, joi 19 februarie

19.45, Brann Bergen - Bologna

19.45, Dinamo Zagreb - Genk

19.45, Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest

19.45, PAOK Salonic - Celta Vigo

22.00, Celtic Glasgow - VFB Stuttgart

22.00, Lille - Steaua Roşie Belgrad

22.00, Ludogoreţ Razgrad - Ferencvaros Budapesta

22.00, Panathinaikos Atena - Viktoria Plzen

Meciurile din manşa a doua se joacă joi, 26 februarie 2026.

FC Porto, Sporting Braga, Midtjylland, Betis Sevilla, SC Freiburg, AS Roma, Olympique Lyonnais şi Aston Villa sunt calificate, deja, în faza optimilor de finală.

