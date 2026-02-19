Program meciuri play-off Europa League: PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, duel tare pe teren propriu
Joi seara se joacă meciurile din prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Europa League.
Atenţia microbiştilor români se va îndrepta, cel mai probabil, către PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu. După ce a trecut prin momente cumplite, din cauza tragediei din România, în care şi-au pierdut viaţa mai mulţi fani ai lui PAOK, gruparea din Salonic încearcă să-şi revină şi să dea o primă bătălie pentru calificarea în optimile de finală ale Europa League.
PAOK Salonic dă piept joi seara, de la ora 19.45, pe teren propriu, cu formaţia spaniolă Celta Vigo. Bookmakerii prevăd un duel echilibrat, chiar dacă PAOK are mari probleme de efectiv şi trebuie să treacă şi peste semi-eşecul din weekend, din campionat, 0-0, pe teren propriu, cu AEK Atena, meci în care PAOK a ratat un penalty, prin Giakoumakis.
Program meciuri Europa League, joi 19 februarie
19.45, Brann Bergen - Bologna
19.45, Dinamo Zagreb - Genk
19.45, Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest
19.45, PAOK Salonic - Celta Vigo
22.00, Celtic Glasgow - VFB Stuttgart
22.00, Lille - Steaua Roşie Belgrad
22.00, Ludogoreţ Razgrad - Ferencvaros Budapesta
22.00, Panathinaikos Atena - Viktoria Plzen
Meciurile din manşa a doua se joacă joi, 26 februarie 2026.
FC Porto, Sporting Braga, Midtjylland, Betis Sevilla, SC Freiburg, AS Roma, Olympique Lyonnais şi Aston Villa sunt calificate, deja, în faza optimilor de finală.
