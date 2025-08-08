Zeci de percheziţii într-un dosar de proxenetism. Mai multe persoane au fost duse la audieri

Poliţiştii au descins la 34 de locaţii din Bucureşti şi judeţele Constanţa, Tulcea, Prahova şi Buzău. Zece persoane au fost duse la audieri.

Oamenii legii îi suspectează că, în perioada 2018-2024, persoanele în cauză ar fi determinat mai multe femei să practice prostituţia și le-ar fi înlesnit această activitate. Ca să nu fie prinşi prea uşor, aceştia ar fi avut o strategie bine pusă la punct.

"Metodele folosite de către persoanele cercetate ar fi presupus deplasarea în diverse localități din țară și schimbarea locațiilor, unde s-ar fi desfășurat activitatea de prostituție, la diferite perioade de timp, pentru a nu atrage atenția organelor de urmărire penală, dar și în scopul îngreunării documentării și probării activității infracționale", precizează Inspectoratul General al Poliţiei Române.

La finalizarea perchezițiilor, 10 persoane cercetate au fost conduse la sediu pentru audieri. Activitățile au fost sprijinite de polițiști din cadrul structurilor I.P.J. Constanța, precum și de jandarmi ai Grupării de Jandarmi Mobilă "Tomis" Constanța.

