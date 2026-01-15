O crescătorie ilegală de reptile, care adăpostea zeci de animale periculoase și specii protejate, a fost descoperită de Garda de Mediu și Poliție într-un apartament din orașul Ștei, județul Bihor. Într-o cameră de doar 12 metri pătrați erau ținuți șerpi, inclusiv boa, piton și vipere veninoase, alături de tarantule și o țestoasă exotică, unele dintre exemplare fiind incluse pe Lista Roșie IUCN, iar pentru mușcătura uneia dintre vipere neexistând ser antiviperin în România.

Zeci de reptile periculoase, ţinute ilegal într-un apartament din Bihor. O viperă, fără antidot în România - Garda de Mediu Bihor

"Comisarii Gărzii de Mediu Bihor, împreună cu poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor – Biroul pentru Protecţia Animalelor şi ai Poliţiei Oraşului Ştei, au desfăşurat un control pentru identificarea unei crescătorii de reptile în oraşul Ştei. În urma controlului efectuat într-un apartament situat pe str. Andrei Mureşanu, într-o cameră de aproximativ 12 mp, au fost identificate mai multe animale sălbatice ţinute în captivitate", a anunţat, joi, Garda de Mediu Bihor, potrivit News.ro.

În apartament s-au descoperit 13 şerpi, 2 vipere de groapă Mangshan (Protobothrops mangshanensis – specie CITES Anexa II), un piton, un varan cu pete galbene, dar şi tarantule şi o ţestoasă cu picioare roşii.

"Majoritatea acestor exemplare fac parte din specii protejate, incluse în Convenţia CITES, achiziţionate fără documente legale de provenienţă, transport sau deţinere. Animalele au fost achiziţionate atât din România, cât şi din alte state UE (Spania, Germania – în cazul viperelor, Estonia)", au precizat comisarii Gărzii de Mediu.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au constatat încălcarea prevederilor Legii nr. 205/2004, privind protecţia animalelor, animalele fiind deţinute în condiţii necorespunzătoare, fără asigurarea spaţiului, siguranţei şi posibilităţii de mişcare.

"Specia de viperă identificată este veninoasă, endemică şi inclusă pe Lista Roşie IUCN, neexistând ser antiviperin disponibil pe teritoriul României. Proprietarul animalelor riscă sancţiuni contravenţionale de până la 30.000 lei, pentru încălcarea legislaţiei de mediu şi a celei privind conservarea faunei sălbatice", a mai transmis sursa citată.

Documentele întocmite au fost transmise către DSVSA Bihor, iar până la finalizarea verificărilor au fost impuse mai multe măsuri, între care interzicerea înstrăinării animalelor, interzicerea înmulţirii acestora şi aplicarea măsurilor de siguranţă pentru prevenirea evadării.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰