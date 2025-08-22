Zeci de șoferi amendați pe DN 6 pentru defecțiuni tehnice. 13 certificate reținute

Poliţiştii din Giurgiu au aplicat 57 de amenzi contravenţionale, însumând 26.480 de lei, în urma unei acţiuni de control al stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic, desfăşurată în ultimele două zile pe DN 6, potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean, relatează Agerpres.

"În perioada 21-22 august a.c., poliţiştii Serviciului Rutier, împreună cu reprezentanţii Registrului Auto Român Giurgiu au desfăşurat, pe DN 6, în zona localităţii Mihăileşti, mai multe acţiuni pentru depistarea şoferilor care conduc pe drumurile publice autovehicule care nu îndeplinesc condiţiile tehnice pentru circulaţia în siguranţă. Verificările au vizat sistemul de frânare, mecanismul de direcţie, instalaţia de iluminare/semnalizare, deţinerea inspecţiei tehnice periodice şi valabilitatea acesteia, dar şi legalitatea aplicării tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale. Pe parcursul desfăşurării activităţilor au fost aplicate 57 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 26.480 de lei, dintre care 8 pentru inspecţia tehnică periodică expirată, 5 pentru defecţiuni la sistemul de iluminare, 6 pentru defecţiuni la sistemul de frânare şi 8 pentru defecţiuni la sistemul de direcţie", se arată în comunicatul de presă transmis de IPJ Giurgiu.

De asemenea, dintre cele 57 de sancţiuni contravenţionale, alţi 30 de conducători auto au fost opriţi în trafic şi sancţionaţi, pentru nerespectarea normelor legale rutiere în vigoare.

Totodată, poliţiştii au reţinut patru permise de conducere, dintre care două pentru defecţiuni ale mecanismului de direcţie, unul pentru defecţiuni ale mecanismului de frânare şi unul pentru depăşire neregulamentară şi au retras 13 certificate de înmatriculare.

