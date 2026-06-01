Clujul se pregăteşte pentru TIFF. Un actor celebru din Game of Thrones va face parte din juriul festivalului

Clujul se pregătește să aprindă din nou luminile marelui ecran. La ediția aniversară cu numărul 25 a Festivalului Internațional de Film Transilvania, organizatorii promit momente memorabile. Printre cele mai strălucitoare apariții se numără Nadia Comăneci, invitată la gala de deschidere. Pe covorul roșu va păși și actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut publicului din întreaga lume pentru rolul din Game of Thrones. Starul va face parte şi din juriului competiției.

Ediția TIFF din acest an se deschide sub semnul perfecțiunii: Nadia Comăneci revine la Cluj, la 50 de ani de la primul 10 perfect. "O vom avea alături de noi pe Nadia Comăneci. Arătăm, în premieră, 20 de minute din documentarul la care lucrez alături de colegii mei. Pentru că Nadia e un simbol nu doar al perfecţiunii ci al unui lucru extrem de bine făcut. Nadia a arătat lumii întregi că poţi să îţi construieşti o carieră remarcabilă prin ceea ce americanii numesc consistency - perseverenţă", a declarat regizorul şi fondatorul TIFF, Tudor Giurgiu.

În aceeași seară, publicul va vedea în premieră în România filmul "3 zile în septembrie", în regia lui Tudor Giurgiu, proaspăt lansat la Rotterdam. La TIFF ajunge și actorul irlandez Aidan Gillen, celebrul Littlefinger din "Game of Thrones", membru al juriului competiției oficiale.

Ediția din acest an se va desfășura în 12 locații și săli de cinema. Cel mai inedit loc va fi în mijlocul unei livezi, unde, pe lângă proiecția de film, spectatorii vor avea parte de o demonstrație live de gătit, dar și de un târg de produse tradiționale.

Filmul românesc va avea propria scenă la TIFF, după un interes record: 150 de scurtmetraje au fost înscrise în competiție. Premiul de Excelență îi va reveni actriței Anda Onesa, una dintre figurile emblematice ale cinematografiei anilor '80.

La un secol de la nașterea sa, farmecul lui Marilyn Monroe revine la festival prin imagini rare și o proiecție specială a filmului "Unora le place jazz-ul", readus la viață în format 4K.

"E o ediţie aniversară de TIFF şi mi se pare, de fapt, că cele două aniversări de anul acesta sunt aceşti 25 de ani pe care îi sărbătoresc nişte filme cu adevărat mari din istoria filmului. Cealaltă aniversare rotundă fără de care TIFF-ul nu ar fi putut exista anul ăsta e centenarul Marilyn", Mihai Chirilov, director artistic.

Cea de-a 25-a ediţie TIFF se desfășoară între 12 și 21 iunie, cu 204 filme din întreaga lume. Biletele sunt deja disponibile pe site-ul oficial al festivalului.

