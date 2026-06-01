Băiat de 13 ani, prins când conducea un ATV în Constanţa. S-a speriat de jandarmi şi a intrat într-un copac

Un adolescent de 13 ani a fost surprins de jandarmi în timp ce conducea un ATV pe un drum public din judeţul Constanţa.

La apariția autospecialei, acesta a încercat să evite echipajul, a pierdut controlul vehiculului și s-a oprit într-un copac de pe marginea drumului. În urma verificărilor, s-a constatat că nu deținea permis de conducere, neavând, evident, vârsta legală pentru a conduce.

De asemenea, s-a stabilit că tatăl său știa că acesta folosea ATV-ul fără drept. Atât minorul, cât și tatăl acestuia au fost conduși la poliție pentru continuarea cercetărilor. Tatăl riscă dosar penal pentru încredințarea vehiculului.

