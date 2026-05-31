Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat dovezi care arată clar că drona care a lovit blocul din Galaţi era de origine rusească. Şeful statului a făcut publice concluziile raportului tehnic finalizat de experţii români. Între timp, cei 70 de locatari din blocul pe care a explodat drona rusească încep să se întoarcă acasă. Clădirea are, însă, nevoie de reparaţii serioase, iar oamenii se tem că pericolul nu a trecut.

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că Rusia este responsabilă pentru că drona a lovit blocul din Galaţi şi a explodat. Şeful statului citează raportul experţilor şi anexează fotografii din anchetă. Caracterele chirilice de pe aparatul de zbor fără pilot, marcajele şi componentele electronice arată că este vorba despre Geran-2 de proveniențǎ ruseascǎ. Între timp, locatarii blocului lovit de dronă fac du-te-vino cu bagajele pe scări. Unii se mută pentru o vreme la rude sau prieteni, alţii se întorc cu teamă în apartamentele lor, dar au de înfruntat o problemă. Alimentarea cu gaze a fost întreruptă.

"Pe lângă verificare instalaţiilor comune, sunt necesare şi verificări ale instalaţiilor individuale, lucru care ia timp", a declarat George Toderaşc, prefectul judeţului Galaţi.

Distrugerile încă sunt vizibile, iar blocul are nevoie de reparaţii importante. Deocamdată, muncitorii au făcut o improvizaţie pentru a-i proteja pe locatari de furtunile care se anunţă.

Articolul continuă după reclamă

Zona în care a avut loc impactul a fost acoperită. Oamenii vor să evite riscul de infiltraţii. Structura blocului nu a fost afectată.

După deflagraţia dronei încărcate cu 30 de kilograme de explozibil, localnicii din Galaţi încearcă să îşi găsească liniştea.

"Am tras mare sperietură. Să sperăm că o să fie bine de acum", a spus o doamnă.

"Viaţa continuă, dar nu se ştie dacă nu vine alta, şi alta, şi alta. Trebuie să se ia măsuri. Ţara noastră trebuie să fie înarmată", potrivit unui cuplu de vârstnici.

În acest timp, consulul Rusiei, declarat persoana non grata şi obligat să părăsească ţara până luni, s-a despărţit de România cu o petrecere. Diplomatul a fost fotografiat şi filmat când dansa şi cânta în limba rusă într-un local din Constanţa.

"Este un avertisment pentru partea rusă şi sper că se vor opri. Dacă nu, există şi alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor. De exemplu, expulzarea ambasadorului", a spus Nicuşor Dan la BBC.

Şeful Pentagonului a lansat şi el un avertisment pentru Rusia, iar, de la Vatican, Papa Leon a făcut încă o dată apel la pace.

"Nimeni nu ar trebui să fie nevoit să fugă din propria casă din cauza amenințării cu bombe", a transmis Papa Leon.

"Prea mult timp, rugămințile politicoase ale aliaților noștri europeni de a cheltui mai mult pentru propria apărare au fost ignorate. În sfârșit, încearcă să recupereze decalajul", a declarat Pete Hegseth, şeful Pentagonului.

Premierul Poloniei crede că ţara noastră este pe lista statelor pe care Moscova le consideră o ţintă şi a cerut Alianţei Nord-Atlantice să trateze cu cea mai mare seriozitate orice gest ofensiv al Rusiei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰