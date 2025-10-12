Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Zile însorite de toamnă la malul mării. Ce surprize îi aşteaptă pe turişti

Marea are farmecul ei şi toamna. Temperaturile, e drept, nu îi duc pe turişti cu gândul la lunile iulie sau august. Însă cerul senin şi briza blândă fac din aceste zile un weekend perfect pentru plimbări pe faleză.

de Redactia Observator

la 12.10.2025 , 08:51

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Chiar dacă suntem deja în extrasezon, turiştii au găsit cazări perfecte pentru un weekend prelungit pe litoral.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Iar pentru familiile care caută o experienţă diferită, o vizită la fermă poate fi alegerea ideală.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Vremea dă liber la distracţie şi duminică. Deşi dimineaţa începe cu nori şi câţiva stropi de ploaie, după-amiaza va aduce un soare blând şi temperaturi de până la 17 grade Celsius.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mare soare litoral faleza
Înapoi la Homepage
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile?
Observator » Evenimente » Zile însorite de toamnă la malul mării. Ce surprize îi aşteaptă pe turişti