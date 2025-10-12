Marea are farmecul ei şi toamna. Temperaturile, e drept, nu îi duc pe turişti cu gândul la lunile iulie sau august. Însă cerul senin şi briza blândă fac din aceste zile un weekend perfect pentru plimbări pe faleză.

Chiar dacă suntem deja în extrasezon, turiştii au găsit cazări perfecte pentru un weekend prelungit pe litoral.

Iar pentru familiile care caută o experienţă diferită, o vizită la fermă poate fi alegerea ideală.

Vremea dă liber la distracţie şi duminică. Deşi dimineaţa începe cu nori şi câţiva stropi de ploaie, după-amiaza va aduce un soare blând şi temperaturi de până la 17 grade Celsius.

