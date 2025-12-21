Forfota Bucureştiului s-a stins astăzi într-un moment de reculegere. Acum 36 de ani, în decembrie 1989, revoluţia anti-comunistă pornită de la Timişoara ajungea în Capitală. Tinerii care cereau libertate au fost împuşcaţi de armată şi călcaţi cu tancurile la Universitate. Supravieţuitorii masacrului s-au adunat astăzi în jurul troiţei dedicate victimelor, unde şi preşedintele Nicuşor Dan a depus o coroană de flori.

Pe 21 decembrie 1989 venise rândul Bucureştiului să se ridice împotriva dictaturii. Regimul comunist a organizat un miting pentru a condamna demonstraţiile de la Timișoara, dar discursul lui Nicolae Ceaușescu a fost întrerupt de huiduieli.

Seara, grupuri de bucureşteni s-au adunat în apropierea hotelului Intercontinental din Piaţa Universităţii, au ridicat baricade şi au început să scandeze Jos Comunismul. După lăsarea întunericului a început măcelul. Regimul a scos armata în stradă care a tras în demonstranți. Sute de oameni au fost uciși sau răniți, mulți alții, arestați.

Ziua în care Revoluţia din 1989 ajunge în Bucureşti

"Eram copii nevinovaţi. S-a tras în noi cu gloanţe, am răspuns... Dumnezeu a vrut ca să câştigăm", a declarat Marian Simionescu, revoluţionar.

"Au murit mulţi oameni. Tineri, tineri, că eram toţi tineri". "Supravieţuitorii nopţii de 21 spre 22 decembrie vorbesc acum în numele celor răpuşi de gloanţe", spun revoluţionarii.

"Ei s-au sacrificat pentru libertatea poporului român. Sacrificiul lor nu este în zadar", a declarat Marian Simionescu, revoluţionar.

Preşedintele Nicuşor Dan a depus astăzi o coroană de flori în memoria victimelor, pe locul unde au pierit primii tineri în timpul Revoluţiei din Bucureşti. Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru a comemora revoluţionarii şi a aminti că nu trebuie să cădem în nostalgii periculoase.

Peste 1.000 de oameni au murit în decembrie 1989 și 4.000 au fost răniți. Justiţia nu a izbutit nici astăzi, după 36 de ani, să pedepsească vinovaţii. Zeci de oameni protestează, la această oră, în faţa ministerului de Interne, şi cer dreptate în numele victimelor Revoluţiei.

