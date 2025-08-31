Video 14 români arestaţi în SUA riscă deportarea. 10 dintre ei erau înghesuiţi într-o maşină
14 români au fost arestaţi în Statele Unite şi riscă să fie deportaţi după o întâmplare de pomină.
Un şofer a văzut două maşini care mergeau haotic pe o autostradă şi a anunţat Poliţia.
Agenţii care au tras pe dreapta automobilele au fost şocaţi: dintr-un vehicul au coborât 10 oameni. Poliţiştii au descoperit că intraseră ilegal în America.
