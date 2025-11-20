Antena Meniu Search
170.000 de gospodării din Paris au rămas fără curent, din motive încă necunoscute

O pană de curent produsă joi dimineața a lăsat fără electricitate aproximativ 170.000 de locuințe din mai multe zone ale Parisului, începând cu ora 05:38 GMT, relatează Reuters, conform Agerpres.

la 20.11.2025 , 12:23
Operatorul rețelei electrice naționale din Franța, RTE, a comunicat că incidentul tehnic este legat de stația de la Issy-Les-Moulineaux din sud-vestul capitalei, dar originea exactă a problemei nu este încă stabilită; investigațiile sunt în curs.

Pana a dus inclusiv la oprirea mai multor garnituri de metrou și trenuri suburbane.

Alimentarea cu energie electrică s-a reluat rapid și până la ora 06:50 GMT mai erau afectate doar circa 2.600 de locuințe, a precizat RTE.

Furnizorul Enedis afirmase că se așteaptă la revenirea la normal înainte de ora 08:00 GMT.

paris franta pana curent
