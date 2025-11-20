O pană de curent produsă joi dimineața a lăsat fără electricitate aproximativ 170.000 de locuințe din mai multe zone ale Parisului, începând cu ora 05:38 GMT, relatează Reuters, conform Agerpres.

170.000 de gospodării din Paris au rămas fără curent, din motive încă necunoscute - Hepta

Operatorul rețelei electrice naționale din Franța, RTE, a comunicat că incidentul tehnic este legat de stația de la Issy-Les-Moulineaux din sud-vestul capitalei, dar originea exactă a problemei nu este încă stabilită; investigațiile sunt în curs.

Pana a dus inclusiv la oprirea mai multor garnituri de metrou și trenuri suburbane.

Alimentarea cu energie electrică s-a reluat rapid și până la ora 06:50 GMT mai erau afectate doar circa 2.600 de locuințe, a precizat RTE.

Articolul continuă după reclamă

Furnizorul Enedis afirmase că se așteaptă la revenirea la normal înainte de ora 08:00 GMT.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰