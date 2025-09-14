Teroare la Londra! 25 de civili au fost arestaţi şi 30 de poliţişti răniţi la cel mai mare miting naţionalist din ultimele decenii din Marea Britanie. La apelul unui lider de extremă-dreapta, 150.000 de oameni au ieşit pe străzi la un protest împotriva imigranţilor. Un contra-miting, organizat în paralel, a reuşit să adune doar 5.000 de persoane, iar multe au fost victimele naţionaliştilor.

Cu steagurile Marii Britanii în mâini, protestatarii şi-au dat întâlnire la Londra din toate colţurile ţării. Violenţele au apărut când au încercat să rupă barierele şi să atace participanţii la un miting în sprijinul imigranţilor. "Erau atât de mulţi încât nu încăpeau în zona dedicată lor în apropiere de Piaţa Parlamentului. Ce au făcut ei a fost să facă un ocol pe străzile lăturalnice şi să vină în spatele marşului rival", a declarat Martin Brunt, jurnalist Sky News.

Elon Musk a transmis un mesaj

Iniţial, protestul a fost prezentat ca o demonstraţie naţionalistă pentru apărarea dreptului la liberă exprimare. De altfel, mulţi din mulţime au afişat portrete ale lui Charlie Kirk, activistul american asasinat la mijlocul săptămânii, care milita pentru aceleaşi obiective. "Ne-au subestimat pe toţi pentru atât de mult timp. De fiecare dată când s-au gândit că ne-au doborât, ne-am întoars mai puternici", a declarat Tommy Robinson, activist extremă dreapta. La miting a vorbit politicianul francez Eric Zemmour, care promovează teoria înlocuirii europenilor cu africani şi musulmani, dar şi Elon Musk.

"Guvernul nu și-a îndeplinit datoria de a-și proteja cetățenii. Oamenii trebuie să fie la conducere, nu o birocraţie căreia nu îi pasă", a declarat Elon Musk. Manifestaţia a avut loc pe fondul unor proteste tot mai dese în oraşele britanice în care solicitanţii de azil sunt cazaţi în hoteluri pe banii statului.

