278 de mil. de euro promişi Ucrainei ca să repare sarcofagul de la Cernobîl, avariat de o dronă rusească

Mobilizare internațională pentru repararea sarcofagului de la Cernobîl, avariat anul trecut de o dronă rusească. La o conferință organizată astăzi, la Paris, 15 donatori au promis în total 278 de milioane de euro pentru repararea structurii care acoperă reactorul distrus în catastrofa nucleară de acum 40 de ani. Suma reprezintă însă doar jumătate din banii necesari. Lucrările sunt estimate la jumătate de miliard de euro și ar trebui finalizate până în 2030, pentru a preveni deteriorarea. Noul sarcofag de la Cernobîl, finalizat în 2019, era proiectat să reziste cel puțin un secol, inclusiv la cutremure și tornade.

Noul sarcofag de la Cernobîl, avariat în 2025 de o dronâ rusească - Profimedia

În februarie anul trecut, o dronă rusească, cel mai probabil Shahed, de câteva zeci de mii de euro, a lovit și a făcut o gaură în carcasa de oțel proiectată să izoleze reactorul 4 distrus în 1986.

Deși atacul nu a fost unul deosebit de puternic, învelișul de protecție de 108 metri înălțime, 257 de metri lățime și 162 de metri lungime nu mai este etanș, iar mai multe sisteme de securitate au fost avariate.

Reactorul nuclear de la Cernobîl, care a explodat în aprilie 1986, a fost acoperit în 2016 cu o structură metalică de izolare care învelește sarcofagul original din beton, construit în grabă în 1986.

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Structura a fost finalizată în 2019 și a costat mai bine de un miliard și jumătate de euro.

Mai mulți donatori, care s-au reunit azi la Paris, au promis jumătate din suma de 500 de milioane de euro necesară pentru repararea structurii de izolare.

"Valoarea totală a promisiunilor confirmate se ridică acum la 278 de milioane de euro, din partea a 15 contributori", a transmis Benjamin Haddad, ministrul delegat francez pentru afaceri europene.

"Prin mobilizarea finanțării internaționale, ajutăm totodată Ucraina să nu suporte singură consecințele financiare ale agresiunii ruse într-un moment în care are nevoie de toate resursele disponibile pentru a-și apăra populația, a menține infrastructura esențială și a reconstrui țara", a adăugat el. Potrivit acestuia, "este posibil să se mai vină și alte contribuții" în cursul zilei.

Conferința, organizată în comun de guvernul ucrainean și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), a avut scopul de a "prezenta cele mai recente evaluări tehnice și strategia de restaurare propusă, precum și de a face bilanțul angajamentelor internaționale existente, în vederea obținerii unor noi promisiuni substanțiale de finanțare pentru programul de restaurare", potrivit părții franceze.

"Este vorba despre sprijin internațional pentru siguranța nucleară, o problemă care ne privește pe toți", a subliniat Odile Renaud-Basso, președinta BERD. "Dacă noua structură de izolare nu este restaurată, riscul unui accident foarte grav, cu consecințe de amploare, comparabile cu cele din 1986, este cât se poate de real", a insistat ea.