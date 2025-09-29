50 de persoane ucise şi 184 rănite, în Gaza, în 24 de ore. Trump susţine că vrea pace în Orientul Mijlociu

Ministerul Sănătății din Gaza anunță că 50 de persoane, între care cinci oameni aflați după ajutoare, au fost ucise și 184 rănite în atacuri israeliene în ultimele 24 de ore, potrivit Mediafax. Donald Trump se întâlneşte din nou cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a discuta o propunere de pace în Fâşia Gaza.

Numărul victimelor din Fâșia Gaza continuă să crească, potrivit Ministerului Sănătății al enclavei, care a raportat luni cel puțin 50 de morți și 184 de răniți în urma atacurilor israeliene desfășurate în ultimele 24 de ore.

Conform Al Jazeera, printre persoanele ucise se află și cinci oameni care încercau să primească ajutoare umanitare. Autoritățile locale afirmă că bilanțul ar putea crește pe măsură ce operațiunile de căutare și salvare continuă în zonele bombardate.

Israelul nu a comentat imediat aceste cifre, însă tensiunile și violențele din regiune rămân ridicate, în timp ce situația umanitară se deteriorează rapid.

Atac cu dronă israelianăîn tabăra de refugiați Bureij din Gaza

Un atac cu dronă al armatei israeliene a avut loc în tabăra de refugiați Bureij, situată în centrul Fâșiei Gaza, soldându-se cu moartea unei persoane și rănirea altor patru, informează o sursă medicală citată de jurnaliști aflați la fața locului.

Potrivit Al Jazeera, deși operațiunile militare israeliene s-au concentrat în principal asupra orașului Gaza și a nordului enclavei, lovituri aeriene continuă să fie raportate și în zonele centrale.

Schimburi de focuri intense în jurul spitalului al-Shifa

Schimburi de focuri puternice au fost raportate în apropierea spitalului al-Shifa, cea mai mare unitate medicală funcțională din nordul Fâșiei Gaza, potrivit imaginilor verificate de Al Jazeera.

Al-Shifa, cea mai mare facilitate medicală încă operațională din nordul teritoriului, a fost de mai multe ori ținta atacurilor și a perchezițiilor armatei israeliene de la începutul războiului, o mare parte a clădirii fiind deja distrusă.

Directorul spitalului, Muhammad Abu Salmiya, a declarat recent pentru Al Jazeera că personalul medical rămâne hotărât să mențină activitatea unității cât de mult posibil, avertizând că "mii vor muri" dacă aceasta își întrerupe serviciile în contextul intensificării ofensivei israeliene.

Donald Trump va discuta o propunere pentru pace în Gaza cu Benjamin Netanyahu

Donald Trump vrea să promoveze un plan de pace pentru Fâșia Gaza, pe care îl va discuta cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, după ce mai mulți lideri occidentali au recunoscut statul palestinian, scrie Reuters.

"Bibi (n.r. Benjamin Netanyahu) dorește să încheie acordul. Toată lumea dorește să încheie acordul. (...) Se numește pace în Orientul Mijlociu, mai mult decât Gaza. Gaza este o parte a acesteia. Dar este pace în Orientul Mijlociu", a declarat Donald Trump.

În ciuda numărului de state care doresc recunoașterea, Washingtonul a fost în opoziție, precum și guvernul israelian. Aceasta este a patra vizită a lui Netanyahu în Statele Unite de la revenirea lui Donald Trump la putere, în ianuarie.

Benjamin Netanyahu va fi primit călduros, spre deosebire de experiența sa recentă la ONU, unde numeroși delegați au părăsit sala atunci când acesta a luat cuvântul.

Donald Trump a criticat recunoașterea statului palestinian, pe care a considerat-o o recompensă pentru Hamas.

