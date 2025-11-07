Donald Trump anunță desfășurarea "foarte curând" a unei forțe internaționale în Gaza

Președintele Donald Trump a declarat joi că o forță internațională urmează să fie desfășurată "foarte curând" în Gaza, la o zi după ce SUA au prezentat un proiect de rezoluție în Consiliul de Securitate al ONU, menit să sprijine planul său de pace, potrivit AFP, informează News.ro.

"Foarte curând. Se va întâmpla foarte curând. Şi lucrurile merg bine în Gaza", a răspuns preşedintele american la o întrebare a unui jurnalist cu privire la desfăşurarea anunţată a unei astfel de forţe în teritoriul palestinian, unde situaţia umanitară este încă foarte precară la aproape o lună după intrarea în vigoare a unui armistiţiu între Israel şi Hamas.

"Mai multe ţări s-au oferit voluntare să intervină în cazul unor probleme cu Hamas, de exemplu, sau pentru orice altă problemă", a adăugat el într-o discuţie cu presa în marja unei întâlniri diplomatice la Casa Albă cu lideri din Asia Centrală.

Miercuri, Statele Unite au prezentat ţărilor partenere un proiect de rezoluţie al Consiliului de Securitate al ONU menit să susţină planul de pace al lui Donald Trump în Gaza, care include desfăşurarea unei forţe internaţionale.

Articolul continuă după reclamă

Ambasadorul Mike Waltz a reunit miercuri cei zece membri aleşi ai Consiliului, precum şi mai mulţi parteneri regionali (Egipt, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Turcia), potrivit misiunii americane la ONU, menţionând că acest lucru demonstrează „sprijinul regional” pentru acest text.

Potrivit unor surse diplomatice, mai multe ţări, printre care Indonezia, şi-au exprimat deja disponibilitatea de a participa la această forţă de stabilizare (ISF), dar insistă asupra unui mandat al Consiliului de Securitate pentru a putea desfăşura efectiv trupe pe teritoriul palestinian.

Această forţă este prevăzută în acordul care a dus la un armistiţiu fragil la 10 octombrie, după doi ani de război devastator declanşat de atacul Hamas. Conform termenilor acestui acord, ea va fi compusă dintr-o coaliţie formată în majoritate din ţări arabe şi musulmane şi va fi desfăşurată în Gaza pentru a supraveghea securitatea pe măsură ce armata israeliană se va retrage.

