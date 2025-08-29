Cel puţin 71 de palestinieni au fost ucişi şi alte zeci de persoane au fost rănite, după ce Israelul şi-a intensificat bombardamentele nu doar asupra oraşului Gaza, pe care doreşte să-l ocupe, dar şi asupra sudului enclavei.

Premierul Benjamin Netanyahu a decis să ignore apelurile comunităţii internaţionale şi să îşi reconsidere acţiunea militară asupra oraşului Gaza, pentru că ar provoca nenumărate victime şi ar conduce la strămutarea celor aproximativ un milion de localnici. Oamenii au început deja să plece şi se îndreaptă spre zonele de coastă, în timp ce armata israeliană bombardează intens suburbiile.

Ministrul de Finanțe din Israel, unul de extremă dreapta, amenință Gaza cu anexări săptămânale de teritoriu. Între timp, însă, IDF continuă loviturile şi asupra celor care încearcă să ajungă la centrele de distribuţie a alimentelor. Potrivit Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, în doar 24 de ore, au fost trataţi peste 5.000 de pacienţi răniţi cu focuri de armă. Condamnarea la moarte prin înfometare a palestinienilor din Fâşia Gaza a fost taxata dur de Organizaţia Naţiunilor Unite.

Mesajul transmis de ONU

Articolul continuă după reclamă

"Foametea nu mai este o posibilitate iminentă, este o catastrofă actuală. Oamenii mor de foame. Familiile sunt sfâșiate de strămutare și disperare. Femeile însărcinate se confruntă cu riscuri de neimaginat. Iar sistemele care susțin viața - hrana, apa, asistența medicală - au fost sistematic demontate. Acestea sunt faptele de pe teren. Și sunt rezultatul unor decizii deliberate care sfidează umanitatea fundamentală. Israelul, ca putere ocupantă, are obligații clare. Trebuie să asigure furnizarea de hrană, apă, medicamente și alte bunuri esențiale", a transmis António Guterres, secretar general al ONU.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi pudră proteică în alimentaţia voastră, chiar dacă nu faceţi sport? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰