A trăit timp de trei ani cu cadavrul fratelui său în casă. Caz tulburător în Italia

Caz şocant în Galbiate, Lecco, Italia. Un bărbat de 58 de ani a trăit mai bine de trei ani cu cadavrul fratelui său, în vârstă de 62 de ani, în casă. Poliţiştii au fost alertaţi într-un final de vecini, îngrijoraţi că nu îl mai văzuseră de foarte mult timp pe om.

Descoperirea a fost făcută săptămâna trecută, când vecinii au anunţat autorităţile că Angelo Spreafico nu a mai fost văzut de multă vreme, scrie FanPage. La fața locului au intervenit polițiștii din Galbiate, carabinierii din Olginate și echipa criminalistică, care a efectuat cercetările necesare.

A trăit cu cadavrul fratelui său

Trupul lui Angelo se afla într-o cameră, întins pe un pat, într-o stare avansată de mumificare. Din primele examinări medico-legale nu au fost identificate urme de violență, ipoteza preliminară fiind că bărbatul a murit din cauze naturale, posibil în urma unui infarct sau a unui alt episod medical acut. Iar fratele său a omis să îi anunţe decesul în tot acest timp.

Cei doi frați nu au fost niciodată căsătoriți şi locuiau într-o clădire bifamilială cu intrări separate. Angelo Spreafico se retrăsese în timpul pandemiei şi stătea mai mult acasă. Fratele său lucra într-o cooperativă. Fratele victimei va fi la rându său examinat şi ulterior audiat. Ancheta continuă.

