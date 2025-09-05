Antena Meniu Search
Abia întors din China, premierul Slovaciei a mers la Zelenski cu un nou discurs: "Slovacia sprijină Ucraina"

Robert Fico spunea în urmă cu câteva luni că "Volodimir Zelenski este inamicul nostru". De altfel, în ultima lună administraţia de la Bratislava a acuzat de mai multe ori Ucraina că a lovit conducta Druzhba.

de Redactia Observator

la 05.09.2025 , 18:19
Abia întors din China, premierul Slovaciei şi-a schimbat discursul la 180 grade: "Slovacia sprijina Ucraina" Abia întors din China, premierul Slovaciei şi-a schimbat discursul la 180 grade: "Slovacia sprijina Ucraina"

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, şi Robert Fico, premierul Slovaciei, s-au întâlnit astăzi. Discuţiile au avut loc la Uzhgorod, în Ucraina.

Surprinzător, ele au fost marcate de o atitudine foarte prietenoasă între cei doi, deşi Fico a fost acuzat în repetate rânduri de ucraineni că sprijină maşinăria de război a Rusiei prin faptul că nu vrea să renunţe la petrolul şi gazul rusesc.

Întâlnire Fico-Zelenski: "Slovacia sprijină Ucraina"

La finalul întâlnirii, cei doi lideri au vorbit în faţa presei. Preşedintele Ucrainei a transmis că a primit asigurări de la Robert Fico că Slovacia sprijină aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

"Slovacia în sfârşit sprijină aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană", a spus Zelenski.

De asemenea, Zelenski a mai spus că i-a transmis lui Fico ce a discutat cu preşedintele american Donald Trump şi cu liderii Coaliţiei de Voinţă în cursul zilei de ieri cu privire la noua arhitectură de securitate a Europei.

Zelenski: "Fico mi-a spus despre contactele din China"

De cealaltă parte, Robert Fico l-ar fi informat pe Volodimir Zelenski despre discuţiile purtate în China. Robert Fico a fost singurul lider european în funcţie prezent la parada organizată de Xi Jinping la Beijing. Alături de acesta a mai fost doar ministrul de Externe al Ungariei, dar şi alţi foşti demnitari cum ar fi Adrian Năstase ori Viorica Dăncilă, în calitate de persoane private.

"Premierul Fico mi-a spus despre contactele sale din China. Un alt subiect important a fost legat de independenţa energetică a Europei. Petrolul şi gazul rusesc nu au viitor", a mai spus Zelenski.

Fico, în urmă cu câteva luni: "Zelenski e inamicul"

În urmă cu mai multe luni, premierul slovac l-a atacat dur pe Volodimir Zelenski. Motivul? Slovacia transportă gaz rusesc prin intermediul conductei Druzhba, atacată de ucraineni.

"Vom continua să forțăm Ucraina să revină la obligația de a transporta gaze", spunea el.

