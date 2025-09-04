Accident grav în Berlin. Şoferul unui autoturism BMW a lovit joi într-un grup de 15 copii cu vârste cuprinse între 7 şi 8 ani. Potrivit Bild , 6 minori au avut nevoie de îngrijiri medicale. Unul din adulţii care îi supravegheau a fost rănit grav în accident şi transportat de urgenţă la spital. Şoferul a fost arestat.

Accidentul s-a produs în jurul orei 13:10, în cartierul Wedding, în nord-vestul Berlinului. Conform primelor informații, BMW-ul a lovit un grup de copii de 7-8 ani care se aflau pe trotuar.

Din cei 15 copii, șase au fost răniți ușor și au fost transportați preventiv la spitalul Virchow. Îngrijitoarea lor, însă, a suferit răni grave și a fost dusă de urgență la spital.

Șoferul BMW-ului, un tânăr, nu a fost rănit, dar a fost reţinut ulterior. Imaginile de la fața locului îl arată sprijinit de mașină, în timp ce era audiat de poliție.

Articolul continuă după reclamă

Poliția consideră că accidentul s-a produs din cauza neatenției și a unei manevre imprudente, excluzând pentru moment pista unui act intenţionat.

Totuși, comportamentul suspect al șoferului a ridicat suspiciuni că ar fi fost sub influența drogurilor, motiv pentru care i s-au recoltat probe de sânge.

După accident, părinți au dat fuga îngrijorați pentru a-și lua copiii. Ceilalți minori au fost supravegheați de echipele de intervenție.