Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Foto Accident grav în Berlin. O maşină a intrat într-un grup de 15 copii, de 7 şi 8 ani

Accident grav în Berlin. Şoferul unui autoturism BMW a lovit joi într-un grup de 15 copii cu vârste cuprinse între 7 şi 8 ani. Potrivit Bild, 6 minori au avut nevoie de îngrijiri medicale. Unul din adulţii care îi supravegheau a fost rănit grav în accident şi transportat de urgenţă la spital. Şoferul a fost arestat.

de Redactia Observator

la 04.09.2025 , 17:33
Accident grav în Berlin. O maşină a intrat într-un grup de 15 copii, de 7 şi 8 ani O mașină a intrat într-un grup de oameni în Berlin-Wedding, 4 septembrie 2025 - Profimedia Galerie (5)

Accidentul s-a produs în jurul orei 13:10,  în cartierul Wedding, în nord-vestul Berlinului. Conform primelor informații, BMW-ul a lovit un grup de copii de 7-8 ani care se aflau pe trotuar.

Din cei 15 copii, șase au fost răniți ușor și au fost transportați preventiv la spitalul Virchow. Îngrijitoarea lor, însă, a suferit răni grave și a fost dusă de urgență la spital.

Șoferul BMW-ului, un tânăr, nu a fost rănit, dar a fost reţinut ulterior. Imaginile de la fața locului îl arată sprijinit de mașină, în timp ce era audiat de poliție. 

Articolul continuă după reclamă

Poliția consideră că accidentul s-a produs din cauza neatenției și a unei manevre imprudente, excluzând pentru moment pista unui act intenţionat.

Totuși, comportamentul suspect al șoferului a ridicat suspiciuni că ar fi fost sub influența drogurilor, motiv pentru care i s-au recoltat probe de sânge.

După accident, părinți au dat fuga îngrijorați pentru a-și lua copiii. Ceilalți minori au fost supravegheați de echipele de intervenție.

O mașină a intrat într-un grup de oameni în Berlin-Wedding, 4 septembrie 2025

Profimedia

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

germania berlin accident masina bmw copii
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri”
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
De ce începe anul școlar în septembrie, nu în luna ianuarie. Motivul la care puțini se gândesc
De ce începe anul școlar în septembrie, nu în luna ianuarie. Motivul la care puțini se gândesc
Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat direct cu Surkis”. Exclusiv
Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat direct cu Surkis”. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
România are unele dintre cele mai ieftine locuinţe din Europa. Vă permiteţi să cumpăraţi una?
Observator » Ştiri externe » Accident grav în Berlin. O maşină a intrat într-un grup de 15 copii, de 7 şi 8 ani