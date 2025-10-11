Diane Keaton a murit. Actrița premiată cu Oscar pentru rolul din "Annie Hall" avea 79 de ani

Actriţa americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din "The Godfather" și "Father of the Bride", a murit la vârsta de 79 de ani. A câştigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din "Annie Hall" în 1978.

Diane Keaton, actriță, producătoare și regizoare, a murit în California, la vârsta de 79 de ani, potrivit revistei People. Lunga ei carieră a fost marcată de rolul premiat cu Oscar din comedia romantică "Annie Hall" (1977), scrisă, regizată și interpretată de Woody Allen, relatează Variety.

Viața și cariera lui Diane Keaton

În afară de premiul Oscar pentru "Annie Hall", Keaton a mai primit alte 3 nominalizări la categoria cea mai bună actriță pentru filmele "Reds", "Something’s Gotta Give" și "Marvin’s Room". Printre alte roluri notabile se numără "The Godfather", "Father of the Bride" și "Baby Boom". În ultimii ani, a jucat în filme precum "Book Club" și continuarea acestuia, "Poms", iar ultimul ei rol a fost în "Summer Camp" (2024), alături de Kathy Bates și Alfre Woodard.

S-a afirmat pe Broadway în 1969 ca parteneră de scenă a lui Woody Allen în comedia "Play It Again, Sam" (în timpul căreia cei doi au avut și o relație), dar a atras atenția Hollywoodului cu rolul lui Kay Adams, iubita și apoi soția mafiotului Michael Corleone (jucat de Al Pacino), în "The Godfather" (1972) și "The Godfather Part II" (1974). Totuși, cea mai puternică recunoaștere s-a datorat colaborărilor sale repetate cu Woody Allen, chiar și după despărțirea lor. A jucat alături de Allen în comediile "Sleeper" (1973) și "Love and Death" (1975).

Rolul care i-a adus consacrarea definitivă a fost cel al lui Annie Hall, iubita excentrică și fermecătoare a comicului Alvy Singer (Allen), în filmul "Annie Hall", care a câștigat și Oscarurile pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu original. Keaton, sursa de inspirație pentru personajul ei, a devenit imediat un simbol al stilului vestimentar nonconformist și a influențat o nouă generație de actrițe. Keaton s-a orientat rapid și spre roluri dramatice. A primit a doua nominalizare la Oscar pentru rolul lui Louise Bryant în drama istorică "Reds" (1981), regizată și scrisă de partenerul ei de atunci, Warren Beatty.

S-a născut pe 5 ianuarie 1946, în Los Angeles, California, sub numele Diane Hall. Mai târziu, a ales să folosească numele de fată al mamei sale, Keaton, ca nume de scenă. A fost pasionată de muzică și teatru încă din perioada liceului când a interpretat rolul lui Blanche DuBois în piesa "Un tramvai numit dorință" de Tennessee Williams. După ce a renunțat la facultate, s-a mutat la New York pentru a urma o carieră în actorie. A debutat pe Broadway în celebrul musical "Hair" (1968), unde a atras atenția publicului pentru că a refuzat să participe la scena în care toate personajele apar nud.

Pe scenă, l-a cunoscut pe Woody Allen. Cei doi au avut o relație romantică, dar au rămas prieteni și colaboratori apropiați mult timp după despărțire, realizând împreună mai multe filme de succes. Diane Keaton a avut o relație lungă și cu actorul Al Pacino, partenerul din trilogia Nașul. În anii ’80, a fost implicată sentimental și cu Warren Beatty. Nu s-a căsătorit niciodată. În interviuri, a spus că preferă independența. A adoptat doi copii: o fiică, Dexter, și un fiu, Duke, pe care i-a crescut singură.

În afara carierei cinematografice, Diane Keaton a fost pasionată de fotografie, arhitectură și restaurarea caselor vechi din California. A publicat mai multe memorii de succes. În 2017, a primit Premiul pentru întreaga carieră din partea American Film Institute.

