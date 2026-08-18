Destinul tragic al lui Hayden Panettiere: primea amfetamine la 16 ani şi dusă la audiţii de când era bebeluş

Hayden Panettiere, care a murit duminică, la 36 de ani, a avut un destin tragic: a încercat cu disperare să scape de imaginea de copil-vedetă. În spatele zâmbetului larg și al unui chip angelic s-a ascuns un coșmar. Actrița din "Heroes" și-a petrecut aproape întreaga viață în lumina reflectoarelor. A început să apară la televizor de la doar 11 luni, iar până la 5 ani jucase deja în 50 de reclame, potrivit biografiei sale. Pentru scenele în care trebuia să plângă, își provoca emoții puternice gândindu-se la ceea ce o speria cel mai mult, iar adulții din jur o felicitau pentru cât de convingător juca. Cei care trebuiau să o apere au fost și cei care au dezamăgit-o cel mai mult. Pe când avea 18 ani, la o petrecere, un șef de la NBC, pe care nu l-a numit, a sărutat-o pe buze.

Pe ecran, Hayden Panettiere proiecta imaginea unei femei puternice, capabile să înfrunte situații imposibile. În viața reală însă, a fost profund marcată de o copilărie în care a fost exploatată şi de greutățile care vin odată cu statutul de copil vedetă, relatează The Wall Street Journal.

În fața camerelor încă de la vârsta de 11 luni

Mama ei a pus-o în fața camerelor de filmat pe când avea doar 11 luni. Ani mai târziu, ca o ironie a sorţii, Hayden însăși a pierdut custodia fiicei sale.

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În cartea biografică lansată în luna mai, Hayden a povestit cum, de la o vârstă fragedă, a avut o abilitate supranaturală de a transmite emoții în fata camerelor ceea ce a estompat rapid granițele dintre viața reală și actorie. "Era aproape ca și cum devenisem imună la micile tristeți și trebuia să ridic miza de fiecare dată", a spus actrița despre rolurile încărcate emoțional pe care le interpreta de la o vârstă foarte fragedă.

Actoria și viața reală au început să se confunde

După un deceniu tumultuos, în care a luptat cu o depresie postpartum severă, dependențe de alcool și Klonopin, a renunţat în 2018 la custodia fiicei sale, mutată în Ucraina cu tatăl ei Vladimir Klitschko, și s-a internat de mai multe ori la dezintoxicare, actrița, nominalizată de două ori la Globurile de Aur, părea că a câștigat bătălia cu trecutul, odată cu memoriile publicate în acest an.

"Adulții îmi acordau atenție pozitivă atunci când, ca actriță eșuam, mă îmbolnăveam, țipam și plângeam, ucideam, jeleam și sufeream. Realitatea s-a amestecat cu imaginația mea și s-a înrădăcinat în cele mai profunde amintiri ale mele, acolo unde trăiau toată rușinea și trauma mea. Mai este de mirare că m-am confruntat cu atât de multe probleme în viața reală? M-am întrebat adesea dacă, fără să vreau, mi-am provocat propriile traume pentru că sunt construită să cred că ele îmi fac bine", a scris ea în cartea intitulată "This Is Me: A Reckoning".

De-a lungul anilor, Panettiere a devenit îndrăgită şi populară pentru rolurile din seriale precum "Heroes" și "Nashville", ultimul i-a adus şi două nominalizări la Globurile de Aur. Și totuși, a rămas sentimentul că Hollywoodul nu i-a pus suficient în valoare capacitatea de a transmite putere și vulnerabilitate în același timp.

"Mult mai matură decât vârsta ei și deja împovărată de atât de multe experiențe de viață, a lăsat o urmă imposibil de şters asupra mea ca scenarist și povestitor", a scris pe Instagram Bryan Fuller, scenaristul serialului "Heroes", la aflarea veştii că Hayden Panettiere a murit.

Succesul care a venit cu un preț

Cartea lui Panettiere oferă acum, după moartea ei, povestea unei copilării și a unei adolescențe petrecute sub privirea neiertătoare a industriei divertismentului. După cum a scris chiar ea, celebritatea din copilărie i-a pregătit terenul pentru o viață dificilă. Cerințele meseriei au făcut-o mult prea încrezătoare în ceilalți și au învățat-o să accepte durerea.

Născută în Palisades, New York, Panettiere și-a început cariera după ce mama ei, Lesley Vogel, la rândul ei actriță, a început să o ducă la audiții de modeling încă de când era bebeluș.

Mama ei era exigentă. "Emoţiile mă motivau, dar apoi se întorceau împotriva mea și mă paralizau. Dacă greșeam, ce aveau să creadă oamenii despre mine? Ce avea să spună mama? Știam că nu avea să fie de bine", povesteşte Hayden în carte.

O serie de reclame și rolurile mici i-au dus apariții în serialele "One Life to Live" și "Guiding Light", însă s-a făcut cu adevărat remarcată la 10 ani în drama din 2000 "Remember the Titans", în care a jucat alături de Denzel Washington.

"Toți tinerii care jucau în film erau intimidaţi de Denzel. Ea nu avea absolut nicio teamă. Era pur și simplu o fetiță incredibil de sigură pe ea și competentă", a declarat regizorul filmului, Boaz Yakin.

"Happy pills", dependență și internări la dezintoxicare

Ascensiunea ei s-a accelerat spectaculos în 2006, când a debutat în rolul majoretei indestructibile Claire Bennet, în "Heroes", serial care a devenit rapid un succes uriaș pentru NBC.

Hayden a povestit că avea în jur de 16 ani când, în timpul promovării serialului, echipa ei i-a oferit o aşa-numită "happy pill", adică "pastilă a fericirii" pentru a o ajuta să rămână concentrată. Ea a scris că substanța, cel mai probabil pe bază de amfetamină, a fost un "drogul care m-a îndreptat spre mirajul produselor farmaceutice și spre prăbușirea în dependență".

În anii care au urmat a fost internată de mai multe ori în centre de dezintoxicare. În 2020, un medic i-a spus că, dacă "nu se oprește din băut", va fi "moartă în cinci ani", a scris ea.

Succesul serialului "Heroes" a transformat-o, încă din adolescență, într-o țintă a paparazzilor. Ea a povestit cum un tabloid a publicat o fotografie cu coapsele ei alături de cuvântul "celulită".

Faima a transformat-o și într-o țintă pentru prădătorii din industrie. În 2008, un director de la NBC, pe care l-a descris în carte drept unul dintre "marii ei şefi", a sărutat-o pe buze. Inițial, a râs pe seama episodului, apoi actorul Milo Ventimiglia, colegul și iubitul ei de atunci, i-a spus că gestul a fost "complet nepotrivit".

Un alt episod povestit în cartea biografică are în centru o petrecere pe un iaht, pe când Panettiere avea 19 ani. O prietenă al cărei nume nu l-a dezvăluit, tot actriță, a constrâns-o să intre în pat cu un "celebru cântăreţ britanic trecut de 30 de ani". A intrat în pat, dar a plecat înainte să se întâmple ceva, a scris ea.

"Eram confuză, dar am trăit toată viaţa convinsă că ceilalți îmi doreau binele. Să fiu "manageriată" devenise ceva obișnuit, până în punctul în care nu mai aveam încredere în propria intuiție", a mărturist actriţa.