Incident şocant în Olanda, acolo unde un tânăr de 15 ani a fost împuşcat mortal de poliţişti. Adolescentul se afla pe terasa unui fast food, după ce, împreună cu alţi doi prieteni, furase o bicicletă sub ameninţarea unei arme de foc. Încolţit de oamenii legii, băiatul a agitat pistolul, aşa că poliţiştii au deschis focul. Tragedia a avut loc în faţa a zeci de clienţi, printre care şi mulţi copii, care au avut nevoie de consiliere psihologică.

Împușcătura fatală a avut loc duminică după-amiază, în jurul orei 16:15, în orașul Capelle aan den IJssel, din provincia Zuid-Holland. Potrivit poliției, tânărul fusese semnalat după furtul unei biciclete electrice de tip fatbike, iar martorii au declarat că acesta ar fi amenințat că va folosi o armă, relatează Dutch News.

Până la sosirea polițiștilor, adolescentul plecase din zonă, dar a fost reperat ulterior în apropierea unui restaurant McDonald’s. Polițiștii i-au cerut să se oprească, însă acesta a fugit, moment în care a fost împușcat.

Patru focuri de armă trase de la mică distanță

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și citate de RTL Nieuws, un polițist a tras cel puțin patru focuri de armă, de la doar câțiva metri distanță, în timp ce adolescentul se afla pe terasa fast-food-ului.

Forțele de ordine au confirmat că arma găsită asupra băiatului este acum analizată de experții criminaliști. O investigație oficială a fost deschisă, aceasta fiind procedura standard în Olanda atunci când cineva este rănit sau ucis de poliție.

Poliția a anunțat că un alt tânăr implicat în furtul bicicletei a fost arestat la fața locului. Un al treilea adolescent, care ar fi participat la jaf, s-a predat singur autorităților ulterior.

Mărturia unui angajat McDonald’s

O angajată a restaurantului McDonald’s, aflată în pauză lângă o ieșire de urgență, a declarat pentru RTL că a asistat la momentul împușcăturilor.

"Dintr-odată au apărut niște băieți pe o bicicletă electrică. Au pus-o lângă ușă și apoi unul dintre ei a scos un pistol. Era la jumătate de metru de mine și m-am gândit: trebuie să intru repede", a spus aceasta.

Primarul localității, Joost Manasuma, a făcut apel la calm, subliniind impactul emoțional major pe care l-a avut incidentul asupra celor prezenți. "Mulți copii mici au fost martori la împușcături și asta face ca impactul să fie și mai grav", a declarat edilul.

