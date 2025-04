Adolescent de 17 ani, acuzat că și-a ucis părinții ca să le fure banii de care avea nevoie ca să-l ucidă pe Trump

Nikita Casap a fost arestat în luna martie și este acuzat de uciderea mamei sale, Tatiana Casap (35 de ani), și a tatălui vitreg, Donald Mayer (51 de ani), în locuința lor din Wisconsin. Cadavrele au fost descoperite pe 1 martie, după ce polițiștii au primit un mandat de percheziție, potrivit Mirror.

Și-a ucis părinții pentru că voia banii ca să-l omoare pe Trump

În timpul anchetei, autoritățile au găsit în telefonul adolescentului mesaje legate de "The Order of Nine Angles" – o rețea cunoscută pentru promovarea unor ideologii neonaziste și extremism rasial. De asemenea, documente analizate de FBI conțineau chemări la asasinarea lui Donald Trump și la declanșarea unei "revoluții"

Autoritățile spun că adolescentul era în contact cu alte persoane care cunoșteau și susțineau planul său, inclusiv achiziția unui drone și a unor explozibili, care urmau să fie folosiți într-un atac.

Pe lângă acuzațiile de crimă de gradul întâi și ascunderea cadavrelor, el este cercetat și pentru furt de bunuri în valoare de peste 8.800 de euro și folosirea abuzivă a identității pentru obținerea de bani.

Tânărul s-a prezentat în fața instanței pe 9 aprilie, dar nu a formulat încă un răspuns oficial la acuzații. Procurorii iau în calcul să-l acuze și la nivel federal, pentru conspirație, tentativă de asasinare a unui președinte și folosirea de arme de distrugere în masă. Următoarea audiere în cazul lui Nikita Casap este programată pentru 7 mai. Până atunci, adolescentul rămâne în arest.

