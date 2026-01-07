Incident şocant, aseară, în Sectorul 2 al Capitalei. Un bărbat în vârstă de 40 de ani s-a prezentat la sediul de poliţie pentru a se preda, după ce şi-ar fi omorât fratele.

Tragedia s-a întâmplat într-o casă din Sectorul 2 al Capitalei, iar bărbatul în vârstă de 40 de ani a mers la Secţia 7 de Poliţie cu bagajele făcute şi a declarat că vrea să se predea. Individul le-a spus poliţiştilor că în timp ce se afla la domiciliul fratelui său în vârstă de 51 ani ar fi izbucnit un conflict în urma căruia l-ar fi agresat fizic.

Individul de 40 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore

Mai târziu, când s-a întors la locuinţă, a spus că şi-a găsit fratele decedat. Pentru a verifica mărturia bărbatului, un echipaj de poliţie s-a deplasat imediat la adresa indicată unde a fost descoperit trupul neînsufleţit. Surse apropiate anchetei spun că victima era cunoscută ca fiind consumatoare de alcool.

Individul de 40 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de astăzi, 7 ianuarie, va fi prezentat în faţa magistraţilor cu propunere de arestarea preventivă.

