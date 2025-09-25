A fost din nou alertă în Danemarca. Autorităţile au închis aeroportul Aalborg din nordul ţării, după ce mai multe drone au fost depistate în spaţiul aerian. Trei avioane au fost redirecţionate, iar purtătorul de cuvânt al aeroportului a declarat că nu este cunoscut în acest moment numărul exact al dronelor depistate. Incidentul vine la doar două zile după o altă incursiune cu drone a avut loc pe aeroportul din Copenhaga.

Aeroportul din nordul țării a fost survolat de mai multe drone miercuri, la câteva zile după un incident similar pe aeroportul din Copenhaga, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax.

Spațiul aerian de deasupra aeroportului Aalborg din Danemarca este închis până la o nouă notificare din cauza activității dronelor, a declarat directorul de vânzări și marketing al aeroportului pentru presa daneză TV2. "Este adevărat că spațiul aerian este închis deoarece au fost observate drone. Pot confirma prezența poliției", a spus el.

"Luăm în serios toate raportările efectuate de drone și nu putem decât să încurajăm cetățenii să sune. Mai ales când vine vorba de locații în care se află infrastructură critică, aceștia sunt mai mult decât bineveniți să facă acest lucru", a declarat șeful poliției locale.

Patru zboruri redirecționate

Patru zboruri au fost afectate, a adăugat el, inclusiv două avioane SAS, un zbor norvegian și un zbor KLM. Potrivit Flightradar, un zbor de la Amsterdam către aeroportul Aalborg a fost deviat către aeroportul Billund.

O dronă a zburat, de asemenea, peste graniță spre zona de interdicție aeriană de la aeroportul Gardermoen din Oslo, miercuri seară, a relatat presa norvegiană. Drona a fost confiscată, iar un bărbat de cincizeci de ani a fost arestat pentru zbor ilegal cu drona.

Luni seară, aeroportul din Copenhaga a trebuit să se închidă timp de câteva ore din cauza prezenței dronelor. Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a denunțat marți "cel mai grav atac asupra infrastructurii critice" din Danemarca.

