Aeroportul din Munchen, înschis pentru a doua zi la rând, din cauza unor drone neidentificate

Aeroportul din Munchen a fost nevoit să își suspende operațiunile pentru a doua zi la rând, din cauza observării unor drone. Zeci de zboruri au fost afectate, potrivit Mediafax.

Aeroportul din Munchen a precizat într-un comunicat că, vineri, "începând cu ora 21:30, traficul aerian a fost restricționat și apoi anulat din cauza observării unor drone", ceea ce a dus la devierea a 23 de zboruri de sosire și anularea a 12 curse programate spre Munchen, scrie The Guardian.

Un număr de 46 de decolări de pe aeroport au trebuit anulate sau amânate până sâmbătă, fiind afectați în total aproximativ 6.500 de pasageri.

Poliția a transmis că două patrule au confirmat simultan prezența unor drone, puțin înainte de ora 23:00, lângă pistele nord și sud.

"Dronele s-au îndepărtat imediat, înainte de a putea fi identificate", a transmis poliția.

"Ca și în noaptea precedentă, aeroportul, în colaborare cu companiile aeriene, a oferit rapid pasagerilor provizii în terminale. Au fost instalate paturi de campanie, precum și pături, băuturi și gustări", a transmis aeroportul.

Incidentul se repetă pentru a doua noapte consecutivă

Incidentul inițial provocase anularea a peste 30 de zboruri și lăsase aproape 3.000 de pasageri blocați.

Primul incident a început joi, la ora locală 20:30, când poliția a semnalat prezența unor drone în zone apropiate de aeroport, inclusiv în orașele Freising și Erding.

Primele drone au fost văzute lângă perimetrul aeroportului în jurul orei 21:05, iar apoi, aproximativ o oră mai târziu, deasupra complexului aeroportuar.

Ministrul de Interne: "Un semnal de alarmă"

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat că incidentul din prima noapte a fost un "semnal de alarmă" cu privire la amenințarea reprezentată de drone.

"Cursa între amenințarea dronelor și mijloacele de apărare împotriva lor devine din ce în ce mai dificilă", a spus el pentru Bild, adăugând că este nevoie urgentă de "mai multă finanțare și cercetare" pe această temă, atât la nivel național, cât și european.

Guvernul german urmează să aprobe miercurea viitoare planurile de modificare a legislației pentru a permite armatei să doboare dronele, dacă este necesar.

