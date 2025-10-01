Alertă cu bombă la Munchen. Explozii, împușcături și un mort. Oktoberfest, suspendat

O explozie puternică s-a produs miercuri într-o clădire din Munchen. Cel puțin o persoană este grav rănită, dar dată dispărută, iar un bărbat a fost găsit decedat. Autoritățile au izolat zona și au suspendat festivalul Oktoberfest.

Un incident grav a avut loc miercuri dimineață în zona Lerchenau din München, unde un bărbat a incendiat o locuință şi a plasat dispozitive explozive improvizate. Martorii spun că s-au auzit şi împuşcături. Ulterior s-ar fi sinucis. Autoritățile au intervenit cu trupe speciale și echipe de dezamorsare, iar din motive de securitate, Oktoberfest a fost închis temporar. Poliția investighează o posibilă legătură între autorul incidentului și festival, după ce ar fi fost trimis un mesaj de ameninţare către organizatorii evenimentului.

Explozie într-o locuinţă din Munchen

O stradă a fost blocată după ce bărbatul ar fi incendiat casa părinților săi folosind explozibili, în urma unui "conflict de familie". Mai multe echipaje de urgenţă au ajuns la fața locului în jurul orei 4:40 dimineața. Martorii au auzit "bubuituri puternice". Poliția a declarat că locuința a fost incendiată în mod deliberat, pe fondul unei dispute familiale.

O persoană rănită, găsită la 5 minute distanţă de imobil și care "ar putea avea legătură cu incidentul", a murit între timp. Bărbatul ar fi avut și un rucsac, iar experții în dezamorsarea bombelor sunt la fața locului pentru a preveni alte explozii, în cazul în care se confirmă că există și în acesta o capcană explozivă. Strada a fost izolată, iar locuitorii au fost îndemnați să evite zona sau să aleagă rute ocolitoare. Poliția a închis și o școală primară și gimnazială din apropiere, cât timp continuă investigațiile. De asemenea a fost suspendat festivalul Oktoberfest.

Un bărbat, găsit mort la fața locului

Potrivit publicației BILD, cadavrul unui bărbat a fost descoperit la fața locului. El ar fi folosit explozibili pentru a incendia casa părinților săi. Cel puțin o altă persoană a fost găsită cu răni provocate de gloanțe în apropierea lacului Lerchenauer, mai notează publicația.

"În prezent, desfășurăm o operațiune în zona Lerchenau împreună cu pompierii. Există perturbări semnificative ale traficului. Evitați zona și folosiți o rută ocolitoare. Intervenim din cauza unui imobil rezidențial incendiat. De asemenea, au fost auzite bubuituri puternice. A fost găsită o persoană rănită care ar putea fi implicată în incident. Suntem la fața locului împreună cu pompierii. Investigăm în toate direcțiile. Posibile conexiuni cu alte locații din München, inclusiv Theresienwiese, sunt analizate. Din acest motiv, deschiderea spațiului festivalului a fost amânată", precizează poliţia, într-o declaraţie postată pe X.

