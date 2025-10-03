Alertă de securitate în Belgia: 15 drone au survolat o bază militară NATO

Ministerul Apărării din Belgia investighează survolarea bazei militare Elsenborn de către 15 drone, în contextul unui val de incidente similare care afectează aeroporturile europene și amplifică îngrijorările privind securitatea aeriană.

Ministerul Apărării din Belgia investighează după ce 15 drone au fost observate joi noapte deasupra bazei militare Elsenborn, situată lângă granița cu Germania, potrivit unor relatări din presa locală.

Ministerul a declarat pentru POLITICO, vineri, că ancheta este încă în desfășurare. Deocamdată nu este clar de unde au venit dronele sau cine le-a operat, însă rapoartele indică faptul că acestea au zburat în Germania după ce au survolat baza.

Observarea din Belgia vine pe fondul unui val de incidente provocate de drone care afectează spațiul aerian al Europei.

Val de incidente cu drone afectează aviația europeană

Joi seară, un incident separat deasupra aeroportului din München a forțat controlul traficului aerian să suspende operațiunile, ceea ce a dus la anularea a 17 zboruri și a afectat aproape 3.000 de pasageri.

Premierul bavarez Markus Söder a declarat vineri că poliția ar trebui să aibă voie să doboare dronele imediat. "[n.r. Statul] Bavaria trebuie să adopte o lege accelerată în acest sens", a scris politicianul din Uniunea Creștin-Socială într-o postare pe X.

Reprezentanții aeroportului au adăugat că 15 zboruri care trebuiau să aterizeze au fost redirecționate către Stuttgart, Nurnberg, Viena și Frankfurt.

În ultimele săptămâni, aeroporturile din Danemarca și Norvegia au suspendat și ele operațiunile după ce drone au fost observate în spațiul lor aerian, alimentând dezbaterile dintre liderii europeni cu privire la fezabilitatea unui "zid anti-drone" pe flancul estic, pentru a se apăra de agresiunile Rusiei.

În cel mai grav incident, aproape douăzeci de drone de atac rusești au pătruns în Polonia, declanșând un răspuns de urgență în valoare de milioane de euro din partea sistemelor de armament ale aliaților.

