Alertă la bordul unui zbor Turkish Airlines. Aeronava, escortată de avioane de vânătoare spaniole şi franceze

Autorităţile spaniole investighează o posibilă amenințare teroristă într-un avion al companiei Turkish Airlines. Aeronava, care a decolat din joi dimineaţă din Istanbul, a aterizat pe aeroportul El Prat din Barcelona după ce a fost escortată de avioane de vânătoare spaniole şi franceze încă din momentul detectării posibilei ameninţări, deasupra Mării Mediterane, potrivit primelor informații obţinute de ElNacional.cat.

Deocamdată nu sunt cunoscute mai multe detalii despre operațiunea în desfășurare, însă activitatea aeroportului nu a fost afectată, chiar dacă a fost activată alarma generală și a fost convocat comitetul de criză, scrie ElNacional.cat.

Avionul, un Airbus A321, a decolat joi dimineață din Istanbul și a aterizat la ora locală 11:00 în Catalonia. Aeronava a aterizat după ce pilotul a raportat posibilitatea existenței unui dispozitiv exploziv la bord. Pe baza informațiilor disponibile în prezent, ar fi vorba despre o alarmă falsă.

Avionul a făcut mai multe cercuri în aer înainte de a ateriza pe pista 2 a aeroportului El Prat. La bord se aflau 148 de pasageri și un echipaj format din șapte persoane.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit unor surse, avionul a fost escortat de avioane de vânătoare ale armatei spaniole și franceze, încă din momentul în care a fost detectată amenințarea, în spațiul aerian italian, deasupra Mării Mediterane.

Avionul, înconjurat de Garda Civilă

După aterizare, aeronava a fost deviată într-o zonă sigură, la distanță de pista principală, către o parcare izolată, unde a fost înconjurată de forțele de poliție. Autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre intervenție. A fost alertată și Protecția Civilă, însă, deocamdată, a fost activat doar planul de alertă "Aerocat".

Se desfășoară o verificare amănunțită a pasagerilor aflați la bordul avionului care a aterizat la Barcelona. Pe lângă Garda Civilă sunt mobilizate și alte servicii de urgență, inclusiv personalul intern al aeroportului.

Nu a fost necesară intervenția echipelor externe, precum pompierii sau alte forțe de ordine. Toți pasagerii au fost deja transportați în sala de urgență a aeroportului, în zona aeriană, unde se fac demersuri pentru informarea familiilor pasagerilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰