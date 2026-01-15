Antena Meniu Search
Alertă la bordul unui zbor Turkish Airlines. Aeronava, escortată de avioane de vânătoare spaniole şi franceze

Autorităţile spaniole investighează o posibilă amenințare teroristă într-un avion al companiei Turkish Airlines. Aeronava, care a decolat din joi dimineaţă din Istanbul, a aterizat pe aeroportul El Prat din Barcelona după ce a fost escortată de avioane de vânătoare spaniole şi franceze încă din momentul detectării posibilei ameninţări, deasupra Mării Mediterane, potrivit primelor informații obţinute de ElNacional.cat.

la 15.01.2026 , 14:16
Aeronavă Turkish Airlines, escortată până la aeroportul din Barcelona din cauza unei "ameninţări" la bord Imagine ilustrativă - ProfiMedia

Deocamdată nu sunt cunoscute mai multe detalii despre operațiunea în desfășurare, însă activitatea aeroportului nu a fost afectată, chiar dacă a fost activată alarma generală și a fost convocat comitetul de criză, scrie ElNacional.cat.

Avionul, un Airbus A321, a decolat joi dimineață din Istanbul și a aterizat la ora locală 11:00 în Catalonia. Aeronava a aterizat după ce pilotul a raportat posibilitatea existenței unui dispozitiv exploziv la bord. Pe baza informațiilor disponibile în prezent, ar fi vorba despre o alarmă falsă.

Avionul a făcut mai multe cercuri în aer înainte de a ateriza pe pista 2 a aeroportului El Prat. La bord se aflau 148 de pasageri și un echipaj format din șapte persoane.

Potrivit unor surse, avionul a fost escortat de avioane de vânătoare ale armatei spaniole și franceze, încă din momentul în care a fost detectată amenințarea, în spațiul aerian italian, deasupra Mării Mediterane.

Avionul, înconjurat de Garda Civilă

După aterizare, aeronava a fost deviată într-o zonă sigură, la distanță de pista principală, către o parcare izolată, unde a fost înconjurată de forțele de poliție. Autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre intervenție. A fost alertată și Protecția Civilă, însă, deocamdată, a fost activat doar planul de alertă "Aerocat".

Se desfășoară o verificare amănunțită a pasagerilor aflați la bordul avionului care a aterizat la Barcelona. Pe lângă Garda Civilă sunt mobilizate și alte servicii de urgență, inclusiv personalul intern al aeroportului.

Nu a fost necesară intervenția echipelor externe, precum pompierii sau alte forțe de ordine. Toți pasagerii au fost deja transportați în sala de urgență a aeroportului, în zona aeriană, unde se fac demersuri pentru informarea familiilor pasagerilor.

barcelona aeroport spania
