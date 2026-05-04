A rămas într-o clipă fără card, telefon şi căşti. Hoţul, plin de resentimente: "Traversam o perioadă mai grea"

O tânără din Iaşi a rămas fără card, telefon şi o pereche de căşti într-o clipă, după ce şi-a lăsat geanta nesupravegheată. Bărbatul din Timişoara şi-a recunoscut faptele în totalitate şi urmează să îşi afle sentinţa.

Potrivit actului de sesizare al instanței, Claudiu Tămășanu a fost trimis în judecată, la data de 11 noiembrie 2025, pentru săvârșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, fiind reținute în sarcina sa cinci acte materiale. Ancheta procurorilor arată că faptele au avut loc în perioada 2-3 decembrie 2023, în municipiul Iași, pe bulevardul Ștefan cel Mare, o zonă intens circulată și frecventată de localnici și turiști deopotrivă.

A făcut cinci operaţiuni

Conform rechizitoriului, în data de 2 spre 3 decembrie 2023, inculpatul ar fi profitat de neatenția unei tinere, care și-a lăsat geanta nesupravegheată. Din interiorul acesteia, Tămășanu ar fi sustras un telefon mobil, o pereche de căști și un card bancar. Dacă primele bunuri furate au reprezentat un prejudiciu material direct, utilizarea cardului a dus la agravarea situației juridice a inculpatului, scrie BZI.

În dimineața zilei de 3 decembrie, inculpatul a efectuat cinci operațiuni de plată, folosind cardul bancar sustras. Tranzacțiile au fost realizate într-un interval scurt de timp, până în jurul orei 09:25, moment în care bărbatul a fost identificat și prins de polițiști.

În fața instanței, Claudiu Tămășanu, un fost electrician, şi-a recunoscut faptele. „Regret faptele comise. Traversam o perioadă mai grea. Eram și departe de casă”, a declarat inculpatul în fața magistraților.

Judecătorii urmează să analizeze toate probele din dosar, inclusiv declarațiile inculpatului, pentru a stabili vinovăția și a pronunța o soluție.

