Video Alunecare masivă de teren în Sicilia. Peste 1.000 de oameni evacuaţi, pagube de 740 de milioane de euro

O alunecare masivă de teren a obligat autorităţile din Sicilia să evacueze peste 1.000 de oameni. Guvernatorul regiunii estimează că pagubele se ridică la 740 de milioane de euro.

la 26.01.2026 , 20:33
Peste 1.000 de oameni au fost evacuaţi in oraşul Niscemi, Sicilia, după ce o porţiune de 4 kilometri de pământ s-a prăbuşit în timpul unei furtuni. Alunecarea de teren a avut loc duminică, 25 ianuarie, dar ploile abundente continuă să "sape". Potrivit autorităţilor locale, nu au fost raportate decese sau persoane rănite până acum.

Poliţia, Pompierii şi Protecţia Civilă din Italia cooperează pentru întocmirea unui plan de avarie în eventualitatea în care alunecările de teren vor continua. Şcolile au fost închise după ce bulevardul principal din oraş a fost afectat. Mai multe case, dar şi autoturisme au fost distruse, iar guvernatorul regiunii estimează că pagubele se ridică la aproximativ 740 de milioane de euro.

