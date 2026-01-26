Statele Unite fierb după ce un asistent medical de 37 de ani din Minneapolis a fost împuşcat mortal, în plină stradă, de agenţii de la Imigraţie. Administraţia Trump l-a numit pe bărbat un "terorist intern". De cealaltă parte, fostul preşedinte democrat, Barack Obama, le-a cerut americanilor să se trezească! În continuare, sute de oameni ies pe străzi să îşi exprime furia!

Comandantul Patrulei de Frontieră a refuzat să comenteze videoclipurile cu executarea lui Alex Pretti. Imaginile îngrozitoare fac înconjurul internetului şi pun sub semnul întrebării ipotezele oficiale potrivit cărora bărbatul avea arma scoasă înainte ca agenţii să tragă în el.

"Sunt multe videoclipuri, multe relatări diferite, pe care le pot vedea eu, dar şi oricine de aici. De aceea există investigaţia. [...] Când cineva alege să se bage într-o scenă unde se desfăşoară operaţiuni de aplicare a legii, să încurce, să obstrucţioneze sau să atace ofiţerii şi aduce cu el o armă pentru asta, este alegerea lui", a spus comandantul Patrulei de Frontieră, Gregory Bovino.

Materialele care par să contrazică declaraţiile autorităţilor arată că Alex avea un telefon în mână şi filma intervenţia agenţilor federali. Unul dintre ei este surprins cum pleacă de acolo cu arma victimei, chiar înainte de împuşcături.

Tim Waltz, revoltat de uciderea lui Alex Pretti

Guvernatorul statului Minnesota promite să facă dreptate pentru Alex Pretti.

"Am avut privilegiul de a vorbi cu Michael şi Susan, părinţii lui Alex, ieri. […] Ce mi-a rămas în minte a fost dorinţa lor de a se asigura că povestea lui Alex este spusă mai departe. [...] Lumea ştie cum a murit", a spus guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz.

"Multe dintre valorile noastre fundamentale ca naţiune sunt din ce în ce mai mult supuse atacurilor", a scris fostul preşedinte SUA, Barack Obama.

De partea lui este şi fostul preşedinte american, Barack Obama. Într-o declaraţie postată duminică seară, le-a cerut americanilor să se trezească şi a atras atenţia că multe dintre valorile fundamentale ale Statelor Unite sunt din ce în ce mai ameninţate.

"Care este planul, Donald Trump? Ce trebuie să facem să-i scoatem pe aceşti agenţi din statul nostru? Dacă ai crezut că frica, violenţa şi haosul sunt ceea ce vrei de la noi, atunci ai subestimat clar oamenii acestui stat şi ai acestei naţiuni", a mai declarat Tim Walz.

Avalanşă de reacţii din partea vedetelor de la Hollywood

Moartea lui Alex Pretti a stârnit o avalanşă de reacţii şi în rândul vedetelor de la Hollywood.

"Este imposibil să ignor ce face Serviciul pentru Imigrări în ţara noastră. Şi totuşi, sunt foarte inspirată de toţi americanii incredibili care ies în stradă, se susţin unii pe alţii şi sunt activi în comunităţi. Este minunat", a fost reacţia actriţei Natalie Portman.

Mii de protestatari îşi exprimă nemulţumirea în Minneapolis

În Minneapolis, mii de protestatari au ieşit, din nou, în stradă, ca să-şi exprime furia.

"Toată lumea este hărţuită, toată lumea este agresată. Şi drepturile noastre sunt călcate în picioare. Aceşti huligani umblă de colo-colo fără să respecte Constituţia sau drepturile noastre. Oamenii sunt ucişi, sunt asasinaţi pe străzile noastre", a relatat un protestatar.

Noul incident armat vine la mai puţin de trei săptămâni după ce o femeie a fost împuşcată mortal, tot în Minneapolis, de un agent ICE.

