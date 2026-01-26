O furtună năprasnică de zăpadă paralizează Statele Unite. Cel puţin şapte persoane au murit până acum, iar peste un milion au rămas în beznă. Mii de zboruri au fost anulate, iar copii vor face cursurile de acasă. Mai bine de jumătate din populaţie este afectată, iar oamenii au dat buzna în magazine să-şi facă provizii.

23 de state americane au declarat stare de urgenţă din cauza furtunii catastrofale care loveşte sudul, centrul şi nord-estul ţării. Până acum, cel puţin şapte persoane au murit.

"N-am mai avut parte de o furtună asemănătoare din februarie 2021. Vorbim de un fenomen care va evolua lent şi va afecta regiuni întinse, de-a lungul mai multor zile", a afirmat John Nielsen-Gammon, climatolog.

Peste un milion de oameni au rămas deja fără curent, iar situaţia ar putea dura zile bune. Dat peste cap a fost şi traficul aerian - peste 17.000 de zboruri au fost anulate. Şi şcolile sunt afectate. De astăzi, elevii vor învăţa de acasă.

Articolul continuă după reclamă

Autorităţile i-au îndemnat pe americani să nu pornească la drum cu maşina, decât dacă se impune. Cine a vrut să se aventureze însă, a avut parte de cozi interminabile şi nervi întinşi la maxim. Pe autostrăzile din Philadelphia, şoferii s-au mişcat extrem de încet, în spatele plugurilor, din cauza ninsorilor abundente.

Cei care au ales să rămână acasă au profitat cât au putut de ninsoare şi au ignorat sfaturile autorităţilor. Locuitorii din Texas şi Oklahoma s-au dat cu săniile, fie trase de maşini, fie urcate pe cele mai înalte dealuri. Iar pe străzile din Boston, cei mai curajoşi s-au distrat cu placa de snowboard.

Zăpada a îmbrăcat şi New York-ul. Primarul Mamdani a fost surprins cu lopata în mână, în timp ce îi ajuta pe localnici să-şi scoată maşinile din stratul gros de omăt.

Teama că ar putea rămâne fără provizii zile întregi din cauza furtunii i-a făcut pe americani să golească rafturile marilor magazine.

Pericolul nu a trecut. Temperaturile vor atinge în orele următoare şi minus 30 de grade în New England, iar stratul de zăpadă în unele zone ar putea depăşi jumătate de metru.

